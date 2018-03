Facebook est au cœur d’une tourmente mondiale depuis que la société de «datamining» Cambridge Analytica (CA) a été accusée d’avoir illégalement acquis les données de 50 millions d’utilisateurs du réseau social. Et ce pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d’influencer le vote des électeurs lors de la campagne de Donald Trump. Selon le réseau social américain, ces données auraient été récupérées via une application de tests psychologiques téléchargée par 300'000 de ses utilisateurs. Le psychologue Aleksandr Kogan les aurait ensuite fournies indûment à CA. D’autre part, «l’année dernière, le responsable des réseaux sociaux de Donald Trump a révélé utiliser les dark posts de Facebook pour convaincre les gens de ne pas voter du tout. Ils ont spécifiquement ciblé, par exemple, les hommes afro-américains dans des villes clés comme Philadelphie», rapporte la techno- sociologue Zeynep Tufekci. Se disant «scandalisée d’avoir été trompée», la société de Mark Zucker­berg a affirmé «comprendre la gravité du problème». Elle a fait part de sa détermination «à appliquer vigoureusement nos politiques pour protéger les informations privées».

La fuite des données Facebook utilisées en faveur de l’élection de Donald Trump (voir encadré) alerte le responsable de la protection des données du canton de Zurich, Bruno Baeriswyl. Ce dernier redoute que les partis politiques en Suisse ne récoltent nos données personnelles via les réseaux sociaux pour manipuler nos opinions et peser sur le résultat des votations futures.

«Après les campagnes d’Obama et de Trump, divers conseillers américains sont venus en Suisse pour nous parler des nouvelles méthodes de «faire campagne». Je ne serais pas surpris que nous voyions de tels phénomènes lors des prochaines élections nationales de 2019», a-t-il confié au Tages-Anzeiger.

Par nouvelles méthodes, Bruno Baeriswyl entend la manière dont les partis ou personnalités politiques ciblent leurs campagnes en fonction des données personnelles des internautes achetées sur les médias sociaux.

«Un pays très transparent»

Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes originaire de Sion et vous étudiez à l’EPFL? Il y a peu de chance qu’un candidat aux élections législatives qui plaît aux couples mariés vous intéresse. Ces données suffisent aux partis pour cibler leur campagne. Si Bruno Baeriswyl s’inquiète de ce phénomène, il ne date pas d’hier.

L’agence de communication Enigma travaille dans ce domaine depuis 2008. «La Suisse est un pays très transparent. Nous avons accès à beaucoup de données grâce à l’Office fédéral des statistiques. Facebook nous donne ses statistiques à la manière d’un sondage et il est moins coûteux. Nous utilisons ces précieuses informations dans le milieu de la politique notamment», relève Olivier Kennedy, CEO et fondateur d’Enigma. Cette société peut se targuer d’avoir réussi toutes ses campagnes sauf une, en 2011, où il manquait quelques centaines de voix pour que Christian Lüscher soit élu au Conseil des États.

«La règle de base de nos campagnes, c’est de concentrer nos forces là où nous pouvons faire pencher la balance», confie le CEO. Lorsque la double majorité est nécessaire pour avaliser une votation, Enigma préfère ainsi se concentrer sur les cantons charnières pour faire basculer l’opinion. «Certains cantons changent rarement de bord politique comme Genève, mais d’autres s’apparentent à des «swing state» américains. Ils sont susceptibles de voter une fois à gauche, une fois à droite.»

Si l’utilisation de ces données est légale, l’ex-conseiller national Jean Christophe Schwaab (PS/VD) plaide en faveur de la mise en place d’un droit d’action collective et de sanctions sévères en cas de violation de la protection des données. Il avait déposé deux motions à ce sujet en 2013 et en 2014, mais aucune n’a été acceptée. «Facebook se fiche de la protection de nos données car aucune sanction n’existe en Suisse dans ce domaine. Pareil scandale chez nous avec Cambridge Analytica aurait entraîné zéro sanction. Et nous n’avons aucun moyen de mener une action collective qui permettrait à tous les utilisateurs lésés de porter plainte.»

Un réglage «malin»

De plus en plus d’internautes recommandent de couper les liens avec la firme de Mark Zuckerberg et de fermer les comptes utilisateur. Sur Twitter, ce mouvement est relayé sous le mot-clé #deletefacebook, rapporte 01-Net. Toutefois, des moyens existent pour continuer d’utiliser le réseau social en limitant les risques d’être manipulés. Dans les réglages «il est possible de limiter le type de publicité que l’on va voir s’afficher en gérant certains des paramètres», rapporte Stéphane Koch, coach en stratégie numérique.

(Le Matin)