En France, rapporte Europe 1, il n’existe pas une température au-delà de laquelle on peut cesser de travailler. Mais un employé peut exercer un «droit de retrait» et arrêter de bosser s’il y a un danger «grave et imminent pour sa vie». En Allemagne, des barèmes existent. Si la température d’une pièce dépasse 27 degrés, par exemple, le temps de travail doit être réduit à six heures par jour. Et en Suisse? Aucune température limite n’est ancrée dans aucune loi. Ni même précisée dans des conventions collectives de travail.

Des recommandations, pas d'obligations

Ce qui ne veut pas dire que rien n’existe. Tout découle d’une règle assez générique, l’article 328 du Code des obligations: «l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé». En clair il ne doit pas mettre son employé en danger. En Suisse il existe également des recommandations assez détaillées émises par le Secrétariat d’État à l’économie. Mais ce sont des indications: elles n’ont pas de caractère obligatoire.

Alors, comment ça se passe en cas de fournaise, par exemple sur un chantier? «Les employeurs doivent anticiper et prévenir la problématique», répond Lucas Dubuis, porte-parole du syndicat Unia. «Puis, concrètement, il s’agit d’effectuer les travaux les plus pénibles tôt le matin, lorsqu’il fait plus frais. Puis d’organiser des pauses supplémentaires et de proposer de l’eau en quantité suffisante ou encore des zones ombragées aux employés.»

Lucas Dubuis ajoute que le travailleur doit aussi veiller à sa propre santé, en s’hydratant, en se protégeant: crème solaire, vêtements adaptés, etc. Et que les syndicats œuvrent aussi en amont, effectuant de la prévention.

Des moutons noirs existent

Mais si le thermomètre explose vraiment? «La Suva recommande quinze minutes de pause par heure au-delà de 35 degrés. Nous, Unia, demandons l’arrêt des travaux à partir de cette température.»

Voilà pour la théorie. Mais en pratique, est-ce que ce cadre est respecté? «Il existe évidemment des moutons noirs. Dans ce cas, nous intervenons. Mais dans l’ensemble on peut estimer que ça se passe plutôt bien, les employeurs jouent le jeu», juge Lucas Dubuis. Et de conclure: «on parle tout de même de santé, ici. Les employeurs ont intérêt à protéger leurs employés. En cas de défaillance ou d’accident leur responsabilité pénale serait engagée.» (Le Matin)