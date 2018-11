En réponse à un postulat de Luc Recordon en 2015, qui demandait de «faire le point sur le commerce de l'or produit en violation des droits humains, dans la mesure où il touche notre pays...», le Conseil fédéral a publié ce mercredi un rapport. On y apprend qu'une «part substantielle» de la production mondiale est raffinée par des fonderies en Suisse. En réalité, avec plus de 75% du marché, la Suisse est le pays No 1 de l'or sur la planète depuis des décennies. C'est nettement mieux que Roger Federer (No 1 pendant 310 semaines), mais en faisant beaucoup moins de bruit... L'année dernière, 2404 tonnes d’or ont été importées (pour 69,6 milliards de francs) et 1684 tonnes d’or ont été exportées (pour 66,6 milliards). Trois milliards de francs et 720 tonnes... sont donc restés en Suisse. Et cela parce que l'or s'y plaît bien: «Le commerce de l’or y est encadré par une des législations les plus sévères au monde», dixit le Conseil fédéral. Alors, violation des droits humains ou pas ? Pas de réponse précise. Ici, le silence aussi est d'or.

Shining

Différentes polices cantonales relayent ce mercredi la campagne «MADE VISIBLE», pour ne pas être écrabouillé de nuit par une bagnole. Conseil aux piétons (oui, aux piétons), selon la police bernoise: «portez des vêtements de couleur claire avec des réflecteurs de lumière visibles à 360 degrés. Les réflecteurs sur des parties mobiles, comme les catadioptres de semelles ou des bandes aux chevilles et aux poignets, sont particulièrement efficaces.» Et ça donne ça:

Ou ça:

Notre conseil: pour parfaire ce très chic et élégant look de sapin de Noël, ajoutez des guirlandes lumineuses.

Nucléaire: quel manque de réactivité!

Et si une catastrophe nucléaire se produisait chez nous? Cette judicieuse question, le Conseil fédéral se l'est posée après Fukushima. Et a nommé un groupe de travail pour étudier les mesures à prendre. Et qui seront appliquées dès le 1er janvier 2019, soit plus de... 8 ans après le drame au Japon! On y apprend que dans le précédent scénario suisse, il fallait, en cas d'accident nucléaire, prendre des mesures d'urgence dans un rayon de 20 km autour de la centrale. En fait, on vient de se rendre compte que c'est tout le pays qui serait touché! Cela rassure de voir un optimisme qui a été tel qu'on a mis moins de temps à rouvrir Beznau qu'à savoir quoi faire si elle nous pétait à la gueule. Nous voilà rassurés.

Parmelin doit supprimer le décapsuleur du couteau militaire

Après les excès d'alcool lors de la fameuse «orgie à l'Appenzeller-Bitter», lors d'un séminaire organisé à Elm (GL) , le quotidien «Blick» interroge le chef Guy Parmelin et lui demande tout de go: «Ce serait mieux d'interdire l'alcool, pourquoi pas?»Le viticulteur de Vinzel ne tombe pas dans le piège: «Une interdiction totale de l’alcool serait probablement un peu exagérée, fait-il. («ouf...», fait la troupe). Il peut être socialement approprié de boire un verre de vin pendant un repas... Mais, l'alcool ne peut être servi que de manière appropriée.» Il pourrait faire un geste en supprimant le décapsuleur du couteau militaire. L'essentiel, ce sont les nuances du mot «approprié», ni trop, ni trop peu, bien au contraire.

Faut-il vraiment réparer les gens cassés?

Pour animer son stand au Salon des métiers et de la formation, à Lausanne, la Haute École de Santé Vaud proposera une escape room, note «24 heures». Exemple de consigne qui sera donné au joueur: «Vous devez prendre en charge une femme enceinte hospitalisée à la suite d’une fracture de l’avant-bras droit. Quelle prise en charge effectuer pour qu’elle puisse sortir de l’hôpital et vous, de l’escape room?» Facile, la rapidité doit primer: il suffit de l’euthanasier.

Le «petit h» retourne l’étalon

Après 130 ans de loyaux services, le «grand K» va prendre sa retraite. Il s’agit du prototype international du kilogramme, un cylindre en platine iridié précieusement conservé près de Paris qui sert de kilo-étalon. Mais il ne pèserait plus un kilo, selon les scientifiques: sa masse aurait microchangé. Il a donc été décidé de le remplacer par du rien. Par une constante mathématique immatérielle, pour être précis, basée la constante de Planck (h) de la physique quantique. Le grand K cédera donc sa place au «petit h», h ayant été fixé à 6,62607015 X 10 puissance moins 34 joules par seconde. Tout ça fiche mal au crâne mais ça va bouleverser notre quotidien.

- Bonjour, je vais vous prendre du bœuf haché, aujourd’hui.

- Combien je vous en mets, ma bonne dame?

- Mettons 3 X 10 puissance moins 34 joules par seconde, s’il vous plaît.

- Voilà. Il y a 0,4 X 10 puissance moins 34 joules par seconde en plus mais je ne vous les compte pas.

Une procédure bien moins rigide

Quelqu'un né d'un don du sperme peut connaître l'identité et l'aspect physique de son papa. Du genre: ah ben il est roux, ça explique pourquoi moi aussi. Mais pour cela, il faut se rendre à Berne dans les bureaux de l'Office fédéral de l'état civil, avec au besoin la présence d'un psychologue. (Au cas où papa serait soit moche, soit militaire, soit animateur télé). Et ben c'est fini tout ça! Dès le 1er janvier, ce sera simple comme une lettre à la poste: on pourra recevoir ces renseignements par un bête courrier. Pourquoi soudain une telle souplesse? Peut-être parce que depuis qu'on peut connaître l'identité d'un donneur de sperme, soit depuis 2001, personne n'en a fait la demande. Un coup pour rien, quoi.

