Qui c'est les accros du boulot? Eh ben pas nous, contrairement à ce qu'on pense. Selon l'Office fédéral de la statistique, la Suisse est le deuxième pays européen en matière de temps partiel. 36,7% de nos actifs ne font pas du 100%. C'est certes loin derrière les Pays-Bas (50,7), mais bien plus que chez les Autrichiens et Allemands (28%) et deux fois plus que chez les... Français (18,8%)! Les mauvaises langues rétorqueront que pour faire du temps partiel, faudrait déjà que les Français aient un travail, mais ne nous égarons pas. OK, mais le temps partiel, en Suisse, c'est surtout à cause des femmes qui doivent aussi s'occuper du ménage. Alors oui, elles sont 59% contre 17,6% des hommes, mais au cours des 20 dernières années, la part des hommes à temps partiel a augmenté de 9 points, contre 5,4 seulement chez les femmes. Et c'est pas parce qu'ils se sont mis au ménage. Tire-au-flanc, va!

Michel Pralong

Menteur menteur

Cette phrase n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et a notamment été relevée sur les réseaux sociaux par Pierre Ruetschi, ancien rédacteur en chef de la «Tribune de Genève». Mardi dernier, lors de l'«Infrarouge» consacré à Pierre Maudet, le PLR Pierre Kunz a dit en défendant son magistrat: «Un mensonge n'est pas un mensonge obligatoirement». Donc, un politicien corrompu n'est pas un politicien corrompu obligatoirement, si l'on suit ce raisonnement. Voilà qui s'appelle faire avancer le débat.

Michel Pralong

Ça ne tourne pas rond

Un hélico a fini sur le flan à Beromünster, dans le canton de Lucerne. Le moteur est tombé en rade juste après le décollage. Il n’y a pas de blessés. Dommage que l’appareil n’ait pas fini sur «le toit»: ça aurait fait une super tondeuse à gazon.

Renaud Michiels

Chou blanc avec le coton

La joie aura été de courte durée. Alors que les Chinois avaient réussi à faire germer du coton sur la face cachée de la Lune, celui-ci a gelé. Normal, la nuit est tombée et elle dure 14 jours avec une température qui chute en dessous des -50°C. C'est coton de faire pousser quelque chose là-haut. Et maintenant, ouate else?

Michel Pralong

Gare au barbu!

Dans le tous-ménages de l'USAM pour s'opposer à l'initiative contre le mitage, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi il faut voter non. Pour ceux qui n'ont pas le temps ni l'envie de tout lire, il y a une BD qui résume tout ça. On y voit apparaître, ruinant les beaux projets des entrepreneurs, un affreux écolo. Qui, évidemment, est barbu, habillé en baba et (pour ceux qui auraient encore un doute) a les cheveux verts. Bonjour les clichés! Manque plus que la guitare et le pétard (il a sûrement des sandales, mais on voit pas ses pieds). Arrêtez ça! Tous les écologistes ne sont pas des barbus. Il y a aussi des femmes.

Michel Pralong

L’État évite la taule

Le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné l’État belge pour la surpopulation au sein de deux prisons du pays. L’État belge n’a cependant pas écopé de prison ferme et tant mieux car ça n’aurait pas aidé.

Renaud Michiels

Ueli petit rigolo

Photo: Chancellerie fédérale/Lukas Wittwer

La Chancellerie fédérale a publié ce cliché épatant de la réception du Nouvel-An lors de laquelle Ignazio Cassis (au fond) et Ueli Maurer ont reçu les représentants des missions étrangères en Suisse. Mais qu'a bien pu dire le président à celui qui doit être le représentant du Vatican pour que les deux se marrent autant? Ueli Maurer répond-il par geste à la question: «Combien de fois avez-vous péché?» Ou rassure-t-il l'ecclésiastique en lui montrant combien d'années il restera président?

Michel Pralong

Serrons la vis au vice

L'UDC en a marre des criminels et des délinquants de tout poil. Crac, la tôle! Et pas qu'un petit peu! (Sauf pour les chauffards, donc étranglez votre voisin en conduisant). Bref, contre ces méchants qui la hérissent, l'UDC veut durcir le code pénal:

Michel Pralong

(Le Matin)