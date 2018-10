Celles et ceux préférant se déplacer en train doivent débourser près de 330 francs par mois. C'est le prix d'un abonnemment général pour adultes en 2e classe. Thomas Amman, de l'organisation tarifaire nationale ch-direct, explique cependant qu'il est difficile de calculer plus précisément les prix effectifs mensuels pour les déplacements en train. Il explique néanmoins qu'en Suisse une personne parcourt en moyenne 9 kilomètres par jour en transports publics, déboursant 23,3 centimes par kilomètre. En extrapolant, on arrive ainsi à 64 francs par mois.

733 francs. C'est la somme moyenne dépensée tous les mois par les Suisses pour leur voiture. C'est ce qui ressort d'une récente enquête du gestionnaire de flottes LeasePlan. Les véhicules de service sont les moins coûteux avec des frais mensuels avoisinnant les 600 francs. Il faut débourser en moyenne 646 francs par mois pour une auto à essence et 928 francs pour une voiture électrique.

Ces données incluent le prix d'achat, le perte de valeur, les réparations, la maintenance, l'assurance, les taxes et le carburant. Ce sont avant tout les modèles populaires qui ont été pris en compte dans l'étude, comme par exemple l'Opel Corsa, la VW Golf, la Ford Focus, la VW Polo, la Renault Clio ou encore la Smart Fortwo.

Ne pas faire l'impasse sur la maintenance

En comparaison européenne, la Suisse se retrouve en milieu de classement. Les premières places sont effet occupées par les pays scandinaves comme la Norvège (824 francs), le Danemark (804 francs), la Suède (748 francs) et la Finlande (862 francs). Mais le pays où rouler en voiture coûte le plus cher est l'Italie avec des dépenses mensuelles moyennes estimées à 886 francs. A l'inverse, posséder une auto est particulièrement bon marché en Hongrie, en Roumanie ou en Pologne, les frais mensuels s'élevant à environ 558 francs.

Comme s'expliquer que la Suisse, où tout coûte plus cher qu'ailleurs, ne se retrouve pas en tête de classement? Bernd Bäzner, membre de la direction de LeasePlan Suisse, précise: «Certains pays perçoivent des impôts vraiment élevés sur les véhicules motorisés, bien plus qu'en Suisse. Et en Suisse, la TVA est plus basse.» Il ajoute que se sont les assurances qui coûtent le plus cher. Pour faire baisser les frais, il conseille de bien entretenir son auto afin de ne pas devoir payer de grosses sommes pour des réparations.

(Le Matin)