Deux juges fédéraux quittent le Tribunal fédéral le 30 juin, Peter Karlen (UDC) et Jean-Maurice Frésard (PS). D'habitude leur remplacement relève de la routine, mais pas cette fois. La Commission judiciaire du Parlement a lancé une mise au concours et après l'audition de huit candidat(e)s, elle a retenu celles de la Bernoise Julia Hänni (PDC) et du socialiste Bernard Abrecht (PS). Ce choix a été fait avec la voix prépondérante du président de la commission, Jean-Paul Gschwind (PDC/JU).

«Sous-représentation grave»

Mercredi devant l'Assemblée fédérale, le chef du groupe UDC, Thomas Aeschi (UDC/ZG) a dénoncé le fait que l'on remplace un juge UDC par une juge PDC. Selon lui, la représentation des forces politiques au Tribunal fédéral est de plus en plus biaisée. L'UDC devrait avoir 11,5 postes et elle est déjà sous représentée de 1,5 poste. Si la candidate PDC est élue, l'UDC n'aura plus que 9 postes, soit une «sous-représentation grave jamais vue depuis 2003». En conséquence l'UDC, soutenue par le PLR et le PBD, a décidé de présenter la candidature d'un Bernois, Thomas Müller.

Droit des fondamentaux et des étrangers

L'enjeu de cette élection était également la représentation politique à la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral, qui traite des droits fondamentaux et du droit des étrangers, des thèmes où les décisions sont très sensibles pour l'UDC. Thomas Aeschi a mis en garde que toute nouvelle élection au TF deviendrait un jeu politique: «Il n'y aurait que des perdants avec le risque d'avoir des candidats de plus en plus politisés et moins qualifiés.» Mais, après avoir développé tous ses arguments, le chef du groupe UDC a annoncé que leur candidat se retirait...

Pas le seul critère

Au nom du groupe PDC, Léo Müller (PDC/LU) a défendu la candidature émanant de son parti, qui était lui aussi sous-représenté, mais moins :« La proportionnelle est un critère important, mais pas le seul qu'il faut respecter. La Commission judiciaire a besoin d'une marge de manœuvre, sinon elle ne servirait à rien. La proportionnelle doit être respecter sur la durée, mais pas pour chaque élection ponctuelle».

Des juges par tirage au sort ?

Prochainement quatre postes deviendront vacants et ce sera l'occasion de rééquilibrer les forces. Les calculs montrent aujourd'hui que l'UDC a dorénavant un déficit de -2,43 postes et le PDC est sur-représenté de 0,36 poste. Les Verts ont 2 postes de trop... Cette façon d'élire les juges fédéraux pourraient toutefois changer. Un comité citoyen a lancé en mai 2018 une initiative populaire intitulée «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort» ou «Initiative sur la justice». Elle veut privilégier les compétences des candidat(e)s plutôt que leur appartenance politique et renforcer la séparation des pouvoirs. L'expiration du délai pour la récolte des signatures est le 15 novembre prochain. Membre du comité, Markus Schärli ne peut pas encore donner de chiffres : «Nous devons attendre le processus de validation par les communes, mais nous sommes confiants d'atteindre l'objectif des 100 000 signatures». (Le Matin)