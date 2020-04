Refaire une coupe, il attendait ça depuis six semaines. Dans son agenda, le rendez-vous était noté à 6h30, mais John Roueche a téléphoné quelques minutes après 6 heures, croyant à un retard... «J'étais fatigué pendant le confinement, mais ce matin, je me suis réveillé en pleine forme à 4h30», dit-il pour justifier son impatience.

La veille, avant d'aller se coucher, John a regardé à la TV un reportage sur la grippe espagnole de 1918. Ambiance... Mais son salon a repris ses couleurs habituelles, à Bienne: le bouquet de lilas posé sur le comptoir, il l'a confectionné en allant couper des fleurs dans le jardin de Paulette, une cliente. «J'étais prêt à partir en forêt», glisse-t-il.

Pas de café

Le coiffeur ne sert pas de café «à cause du masque». Il a aussi renoncé aux magazines: «On porte les doigts à la bouche en tournant les pages », explique-t-il, tandis que la radio diffuse de la musique classique.

«C'est ma première coupe!», chante l'artisan coiffeur qui vit une renaissance. Le tiroir-caisse est resté vide, mais ce qui a manqué à John, c'est le contact: «J'ai vécu ce confinement en léthargie, j'étais atone», confie le coiffeur qui a parlé à sa chatte Jecky, quand ce n'était pas à lui-même.

Six semaines à trier les cosmétiques et à réparer les plinthes, c'était plus qu'il n'en fallait pour mettre de l'ordre dans le salon partagé avec Erwin, qui reprend du service cet après-midi, alors que le salon est habituellement fermé le lundi.

«C'est l'âge...»

«Je suis tellement prudent», marmonne John Roueche en désinfectant la chaise après la coupe. À 77 ans, ne craint-il pas le Covid-19? «Ma seule maladie, c'est l'âge...», répond-il pour éluder la question.

Chez John, il n'y aura pas plus de trois clients à la fois. Le rythme sera moins soutenu, mais qu'importe: en prenant congé du «Matin.ch», l'artisan coiffeur est tout sourire: «J'ai l'impression de ne pas avoir arrêté de travailler», dit-il en nettoyant la main courante.

Vincent Donzé