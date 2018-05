Le voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi, en novembre 2015, fait l'objet d'une enquête. Le Ministère public a confirmé mardi en début d'après-midi l'information de la «Tribune de Genève».

Dans son communiqué, la justice genevoise dit avoir été saisie le 21 août 2017 d'un rapport de police émanant de la brigade financière de la police judiciaire. Celui-ci faisait état de soupçons visant Pierre Maudet et son directeur de cabinet, en lien avec leur séjour aux Emirats.

«Pour l'essentiel, le rapport se fondait sur des informations transmises à la police par un journaliste, indique la justice genevoise. Une procédure a été ouverte contre inconnu, du chef d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP).»

Appelé à «donner des renseignements»

Au vu des liens fonctionnels étroits entre Pierre Maudet et le Ministère public, le procureur général Olivier Jornot a confié la procédure à un collège, composé de lui-même et des premiers procureurs Yves Bertossa et Stéphane Grodecki, ce dernier assumant la direction de la procédure.

Des actes d'enquête ont été entrepris et d'autres sont en cours, souligne le communiqué de la justice. «A ce stade, les deux personnes concernées revêtent le statut de personnes appelées à donner des renseignements, l'état actuel de la procédure ne permettant pas de fonder un soupçon de commission d'une infraction pénale», précise le Ministère public, qui ne donnera aucune autre information.

Contrôlé comme candidat à l'exécutif

Dans les colonnes du quotidien genevois, l'élu PLR affirme avoir été mis au courant de la dénonciation en août dernier. Après des échanges avec le Ministère public à l'automne, Pierre Maudet dit ne plus avoir eu de nouvelles. Il rappelle qu'il a passé «sans encombre» le contrôle de procédure comme candidat au Conseil d'Etat, effectué par la Chancellerie et confirmé par le Ministère public en mars. «Difficile donc de conclure que je serais sous procédure...», souligne le magistrat.

(Le Matin)