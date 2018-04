Ensemble à Gauche a décidé lundi soir de lancer Jocelyne Haller au second tour de l'élection au Conseil d'Etat genevois, qui aura lieu le 6 mai prochain. La députée, arrivée 14e au premier tour, était la mieux placée des trois colistiers de l'extrême gauche.

Jocelyne Haller se dit prête à figurer sur un ticket commun avec les socialistes et les Verts, si «tous les autres candidats de cette liste s'engagent à défendre, dans le cadre de la prochaine réforme de l'imposition des entreprises, un taux d'imposition des bénéfices des entreprises de 16% au minimum», a écrit Ensemble à Gauche dans un communiqué diffusé mardi. Si tel n'est pas le cas, elle se présentera seule.

Le PS va lancer deux candidats, la conseillère d'Etat sortante Anne Emery-Torracinta, 5e au premier tour dimanche, et le conseiller administratif de Vernier Thierry Apothéloz (6e). Quant aux Verts, ils proposeront un seul candidat, leur conseiller d'Etat Antonio Hodgers.

Ticket à trois pour l'Entente

Ces deux partis de l'Alternative s'étaient déclarés lundi prêts à partir en campagne avec leur troisième membre, Ensemble à Gauche, pour autant que la formation présente un candidat.

A droite, les délégués de l'Entente (PLR et PDC) ont avalisé lundi soir le retrait du PLR Alexandre de Senarclens afin de garder leur majorité au sein de l'exécutif. Le ticket de l'Entente comprendra ainsi la PLR Nathalie Fontanet (7e) et les deux ministres PDC sortants Serge Dal Busco (3e) et Luc Barthassat (9e). Le conseiller d'Etat PLR sortant Pierre Maudet avait, quant à lui, été élu au premier tour.

Enfin, du côté du MCG, seul le conseiller d'Etat sortant Mauro Poggia (2e) se présentera au second tour, alors que l'UDC maintient Yves Nidegger (13e) dans la course. Le dépôt des listes des candidats au second tour de l'élection au Conseil d'Etat est fixé à mardi 12h00. (ats/nxp)