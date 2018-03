Qui en veut au ministre jurassien Martial Courtet, à sa femme et à leurs enfants? La justice pointe un doigt accusateur sur Cédric (25 ans) et Émilie (19 ans), locataires de l’appartement contigu à la maison du conseiller d’État et de son épouse, Me Maëlle Courtet-Willemin. D’escalade en escalade, l’inimitié entre les deux parties, qui a pris forme l’été dernier, s’est exacerbée. Plusieurs enquêtes sont en cours. Retour sur une guerre des classes sans merci ni répit. En juillet, Martial Courtet, son épouse, leurs deux filles et un ami de la famille sont en voiture quand ils entendent «un bruit bizarre». En descendant de la Citroën C4, le conseiller d’État constate que cinq boulons ont été enlevés de chacune des roues, côté droit. Le véhicule ayant stationné durant moins d’une demi-heure devant sa maison, il a fait part aux enquêteurs de ses soupçons sur ses deux voisins.

Poursuivis notamment pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui, Cédric et Émilie nient toute implication. «Le ministre pense que nous avons voulu les tuer, lui et sa famille, en sabotant les roues. Curieusement, il n’a même pas appelé la police pour des prélèvements d’empreintes, s’étonne Cédric. Il n’a pas, non plus, amené la voiture dans un garage. Quelques jours après, il est parti en vacances avec ce véhicule en compagnie de sa femme enceinte et de leurs deux filles.» L’installateur sanitaire au chômage et la jeune maman au foyer se disent donc victimes d’une cabale.

Exaspéré, le père d’Émilie s’est mêlé à la bataille. Sa page Facebook est un concentré de posts qui auraient apeuré les Courtet. Dans le style: «Fais-moi mal, je réplique. Fais du mal à ma famille, personne ne retrouvera ton corps.» En janvier, il a été interpellé par une troupe d’élite de la gendarmerie pour être présenté devant le procureur. «Ils m’ont mis en joue. Pour la justice, nous sommes de petites gens à écraser. D’ailleurs, depuis l’interpellation, j’ai mal au dos», se plaint celui qui se qualifie de «lion indomptable». Héritière de l’immeuble dans lequel son fils occupe un appartement, la maman de Cédric s’indigne. «Tout ça, c’est pour me pousser à bout pour que je vende. D’ailleurs, la défense de Maëlle Courtet m’a demandé pourquoi je ne vendais pas. Je pense qu’elle veut ouvrir un cabinet à deux pas de son domicile pour concilier sa vie de maman et d’avocate. Dans le quartier, des amies avec lesquelles je partais en vacances ne veulent plus me causer. Je me demande bien qui leur a monté la tête», s’interroge-t-elle.

Trop bruyants au lit?

Pour «couronner» le tout, sur la base de soupçons de maltraitance du bébé des deux jeunes, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a ouvert un dossier. «La fonctionnaire qui est venue chez nous a tout de suite vu que nous étions victimes d'un faux signalement», avance Émilie. Le conflit s'est par ailleurs élargi: d'autres voisins se disent dérangés par les bruits, l'insalubrité, les disputes et les… ébats du jeune couple. «Nous avons quand même le droit de faire l'amour dans notre chambre», rigole Cédric. Quant aux Courtet, après avoir répondu à nos questions, ils ont décidé de ne plus s'exprimer car «l'enquête est en cours».