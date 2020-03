Les nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus sont entrées en vigueur lundi à minuit. Désormais, toutes les manifestations publiques ou privées sont interdites et seuls les commerces de première nécessité sont ouverts.

Tous les magasins, restaurants, bars et établissements de divertissements et de loisirs sont fermés jusqu'au 19 avril. Seuls les magasins d'alimentation et les établissements de santé restent ouverts. L'approvisionnement en nourriture et en médicaments est assuré, a précisé lundi le ministre de la santé Alain Berset.

Les cantines d'entreprises, les services de petite restauration à emporter et de livraison de repas ainsi que les pharmacies restent aussi ouverts, de même que les stations-service, les gares, les banques, les offices de poste, les hôtels, les administrations publiques et les services du domaine social.

Contrôles aux frontières

Le Conseil fédéral a décrété lundi l'état de situation extraordinaire, prenant ainsi seul les commandes de la crise. Les règles sont désormais identiques dans tous les cantons.

Les contrôles sont désormais rétablis aux frontières allemandes, françaises et autrichiennes. L'entrée sur sol helvétique n'est autorisée que pour les Suisses, les personnes disposant d'un permis de séjour et celles voyageant pour le travail.

Dès lundi minuit, le Tessin a en outre fermé cinq postes-frontières supplémentaires avec l'Italie (Arogno, Brusino, Pizzamiglio, Camedo et Fornasette). Il s'agit de passages mineurs, qui s'ajoutent aux neuf postes déjà fermés depuis la semaine dernière. (ats/nxp)