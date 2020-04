Les entreprises doivent continuer à voir leur charge administrative allégée. En réponse à une demande du Parlement, le Conseil fédéral a décidé mercredi de proposer une série de mesures ciblées. Le Département de l'économie devra préparer deux projets d'ici la fin de l'année.

Les Chambres fédérales ont demandé une loi spécifique pour alléger la charge administrative des entreprises. Le gouvernement veut y obliger l'administration fédérale à estimer systématiquement les coûts induits par les nouvelles réglementations et développer un système de monitorage du fardeau réglementaire.

Des évaluations régulières seront réalisées par secteur pour identifier le potentiel d'allégement des réglementations en vigueur et proposer des mesures en ce sens. Le Conseil fédéral rendra périodiquement compte de l'évolution du fardeau réglementaire et des mesures d'allégement mises en œuvre.

En outre, la loi définira les principes d'une bonne réglementation et les bonnes pratiques permettant de limiter le plus possible la charge inhérente aux réglementations. Enfin, l'administration aura l'obligation, dans le cadre du processus législatif, d'envisager systématiquement des mesures prévoyant des simplifications pour les entreprises. Selon le Conseil fédéral, des règles trop rigides seraient inopportunes. Il vaut mieux miser sur la transparence du processus législatif. Le gouvernement souhaite par ailleurs étendre rapidement, dans toute la Suisse, l'utilisation du guichet électronique unique EasyGov.

Modifier la constitution

Le second projet envisagé doit concrétiser une motion d'origine libérale-radicale. Le Parlement exige que les projets de réglementation qui représentent un fardeau particulièrement lourd pour les entreprises soient soumis à un vote à la majorité qualifiée au moment du vote sur l'ensemble par le Parlement.

Cela nécessite une modification de la Constitution, relève le gouvernement. Afin de mettre en œuvre le mandat parlementaire, le Conseil fédéral envisage de concevoir un frein à la réglementation qui s'inspire du frein aux dépenses. Il juge important que les conséquences pour le système politique et l'économie fassent l'objet d'une discussion ouverte et transparente lors de la consultation. (ats/nxp)