La Suisse devrait engager un montant de 147,83 millions de francs pour le financement de projets internationaux de protection de l'environnement. Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de libérer en 2018 ce crédit-cadre pour une période de quatre ans (2019-2022).

La somme est égale à celle attribuée lors de la période de 2015 à 2018 et légèrement inférieure à la précédente (148,93 millions), a indiqué mercredi le gouvernement. Elle est destinée à quatre fonds.

La plus grande partie, soit 118,34 millions de francs, doit revenir au Fonds pour l'environnement mondial (FEM), considéré comme central pour le financement de la mise en oeuvre des conventions et des protocoles sur l'environnement. Le FEM réunit 183 pays, des organisations internationales, le secteur privé et la société civile.

Depuis 1991, il a versé aux pays en développement 16,2 milliards de dollars (15,5 milliards de francs) pour la protection du climat, de la biodiversité, des eaux internationales, pour la préservation des sols et pour la gestion des produits chimiques et des déchets.

Le Conseil fédéral propose aussi d'octroyer 13,54 millions de francs au Fonds multilatéral pour l'ozone, créé pour encourager la mise en œuvre du Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d’ozone. Depuis 1991, ce fonds a alloué 3,6 milliards de dollars et a contribué à réduire d’environ 90% les substances dangereuses pour la couche d’ozone.

Les 13,15 millions de francs restant sont prévus pour deux fonds spéciaux pour le climat, créés dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, à savoir le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques. Il prendra sa décision avant la fin de l'année. (ats/nxp)