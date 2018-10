Le 11 septembre 2016, le «Sonntags Blick», annonçait la naissance du quatrième enfant de l'ancien conseiller national et président du PDC, Christophe Darbellay. Contrairement aux trois premiers, celui-ci avait une autre mère. Le choc fut grand dans la famille du parti, car il avait bien dissimulé cette naissance à tout le monde.

A la session de décembre 2017, c'est un autre politicien PDC valaisan, Yannick Buttet, qui se retrouvait dans la tourmente après que «Le Temps» eut révélé une plainte pour harcèlement déposée par une ancienne maîtresse. Emporté par la vague #metoo, le président de Collombey devait plier bagages de la Berne fédérale.

Ce dimanche, c'est le conseiller d'Etat zougois en exercice, Beat Villiger, PDC lui aussi, qui finit par admettre publiquement dans le «Sonntags Blick», encore lui, qu'il a eu une fille hors mariage. Par les temps qui courent, c'est presque un miracle si le politicien a pu cacher durant six ans l'existence de sa fille, comme le Mitterrand de la grande époque. La mère habite aujourd'hui aux Etats-Unis, un point commun qu'il a avec Christophe Darbellay.

Ce qu'il y a de formidable dans ces trois cas, c'est que les femmes sont restées avec ces messieurs. Dans l'impossibilité de les interroger sur leurs raisons, on dira que l'amour, encore une fois, a été plus fort que le scandale. Pardonner l'impardonnable, le mensonge à répétition, est noble, quelles qu'en soient les raisons, en particulier pour les enfants. Mais attention, mesdames, à la longue ces cavaleurs impénitents pourraient en profiter. Ils pourraient se dire qu'au PDC il y a de la marge, on peut tirer sur la corde un moment avant qu'elle se casse.

Gare aux rechutes

Ce que ces dames doivent craindre avant tout, ce sont les rechutes. Leurs hommes ont-ils compris la leçon ? Sont-il assez forts pour se retenir quand l'occasion, forcément, leur repassera sous le nez ? Le Zougois semble très fragile sur ce point. Ce dimanche, il a déclaré : «Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette aventure.» C'est pourtant simple, quand la petite tête prend le contrôle, plus rien ne résiste et sûrement pas les promesses faites devant la famille à l'église. Ou les excuses faites dans le «Sonntags Blick».

Enfin, il n'est pas impossible que la plus terrible des punitions pour ces messieurs, sur la durée, soit dans ce choix des femmes de rester avec eux et de leur servir de temps en temps un plat bien froid.

(Le Matin)