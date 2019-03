Depuis jeudi matin, Éric Stauffer, star sulfureuse de la vie politique genevoise, est membre du PDC du Valais romand, révèle «Le Nouvelliste».

Le fondateur et ancien membre du Mouvement citoyens genevois (MCG), qui vit à Arbaz (VS) depuis bientôt un an, indique avoir discuté avec les présidents de tous les partis valaisans et avoir fait son choix pour la vision stratégique du PDC. «C'est le seul parti qui pense au bien commun plutôt qu'aux ambitions personnelles de ses membres», estime Éric Stauffer dans le quotidien valaisan.

À Genève, il avait successivement été libéral, puis UDC, et enfin fondateur et président du MCG. Il a également fondé l'éphémère formation Genève en Marche. Il a occupé les fonctions de député, de conseiller municipal, et de maire de la commune d'Onex (GE).

Ayant vécu une partie de sa jeunesse en Valais, il y est retourné en avril dernier après avoir claqué la porte de son mouvement. Éric Stauffer s'est désormais mis à la disposition de son nouveau parti pour, si celui-ci le souhaite, se présenter au Conseil national aux élections fédérales cet automne.

Pour l'instant, la section du PDC de son district doit encore recevoir son adhésion, et aura le choix de l'accepter ou non. (Le Matin)