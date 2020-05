La police cantonale bernoise a identifié et interpellé six auteurs présumés dans le cadre d’investigations menées suite à des cas d’escroquerie depuis la fin de l’année dernière à Bienne et à Nidau. Ces six individus, dont un mineur au moment des faits, sont soupçonnées d’être impliquées dans des ventes frauduleuses de téléphones portables depuis fin décembre 2019.

Boîtes vides

Lors de rendez-vous préalablement fixés sur une plateforme de vente en ligne, les prévenus apportaient une boîte de smartphone à leur victime dans un emballage semblable à l’original et l’échangeaient contre de l’argent liquide. Au moment de l’ouverture, les acheteurs grugés s’apercevaient qu’il n’y avait aucun téléphone portable dans le carton d’origine. Les victimes sont domiciliées dans le canton de Berne mais également dans les cantons de Vaud, Zurich, Soleure, ainsi qu’en France.

Rester vigilants

Dans le cadre de l'instruction dirigée par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland et le Ministère public des mineurs, des liens ont pu être établis entre les différents cas d’escroqueries. Cinq hommes, âgés de 17 à 25 ans, ont été identifiés et interpellés début janvier 2020. Un sixième homme, âgé de 23 ans, a finalement été confondu en mars 2020. Lors des interrogatoires, les six accusés ont en partie reconnu leur implications. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. La police cantonale bernoise conseille vivement de rester prudent lors d’achat sur des plateformes de vente en ligne.

(Comm./Le Matin)