Les CFF testent dès mardi l'Internet gratuit à bord de trains grandes lignes. L'essai est pour l'instant limité aux 44 InterCity circulant entre Zurich et Genève, St-Gall et Lausanne ainsi que Bâle et Bienne. Autre restriction: il faut être clients de Salt ou Sunrise.

Pour fournir Internet à leurs passagers, les CFF ne misent pas sur le wifi mais sur le réseau de téléphonie mobile. Pour pouvoir en bénéficier durant la phase-test, les clients devront posséder un appareil mobile et une carte SIM suisse de chez Salt ou Sunrise, précisent mardi les CFF dans un communiqué.

Il faudra en outre télécharger l'application «FreeSurf CFF» puis s'identifier à l'aide de son numéro de téléphone. Après inscription et activation, le client reçoit une confirmation qui lui indique qu'il peut surfer gratuitement via son opérateur à partir de ce moment.

Lorsqu'il quitte le train ou en cas de coupure de la liaison, une notification est envoyée pour signaler que l'accès gratuit à Internet n'est plus actif, expliquent les CFF.

Pourparlers avec Swisscom

Si pour l'instant seuls les clients de Sunrise et Salt peuvent participer au test, les CFF indiquent que des pourparlers sont en cours avec d'autres opérateurs et en particulier Swisscom.

Bien que l'ex-régie fédérale mise sur la technologie mobile, elle équipera tout de même ses trains internationaux de wifi. Les premiers véhicules munis de ce système seront disponibles d'ici à la fin de l'année. A l'étranger, il existe des régions mal couvertes, contrairement à la Suisse, qui dispose d'une bonne couverture mobile, justifient les CFF. (ats/nxp)