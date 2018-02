Le «nettoyage» avait été drastique. Fin décembre, un mois après l’entrée en fonction d’Ignazio Cassis au Conseil fédéral, plus de 90% de ses tweets avaient été effacés. Son compte avait contenu 580 messages, on n’en dénombrait plus que 43, relatait alors le Tages-Anzeiger. Les publications avaient été supprimées car elles n’avaient plus «rien à voir avec sa fonction actuelle», expliquait alors le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Qui laissait entendre que la page Facebook du PLR tessinois subirait probablement le même sort. Sauf que, deux mois plus tard, ça n’a toujours pas été fait. Résultat: une image parfois peu sérieuse.

Blagues et spontanéité

Concrètement, la photo d’accueil a été changée: on voit maintenant le Palais fédéral. Comme le message de présentation. On y lit, en italien, qu’il s’agit bien de la page «officielle» du conseiller fédéral. «Mes 100 premiers jours de conseiller fédéral», commentaire sur les liens de la Suisse avec le Liechtenstein, «regard sur l’avenir et priorités politiques»: le compte est toujours actif et des informations sont régulièrement postées. Mais, comme aucune purge n’a été menée, elles coexistent avec celles publiées par l’Ignazio Cassis d’avant, le conseiller national.

De mars 2014 à son élection, le Tessinois a évidemment surtout parlé politique sur Facebook. Mais il se permettait aussi de la spontanéité, des blagues comme des photos décontractées ou amusantes: il ne se prend pas au sérieux, il rit, il danse. Un compte plutôt frais et sympathique, en somme. Mais est-il compatible avec l’image d’un conseiller fédéral? Jean-Marc Crevoisier répond que le sort de la page Facebook n’est pas scellé. Hier en déplacement à Berlin, Ignazio Cassis devra trancher et «dire ce qu’il entend faire», note le chef de la communication du DFAE. Qui glisse: «Mais il n’est pas interdit à un conseiller fédéral d’être décontracté.»

Stratégie schizophrénique

En décembre, le Tages-Anzeiger expliquait qu’Ignazio Cassis avait tweeté quelques jeux de mots au lendemain du Brexit: «Brexit, Grexit, Quitaly et Endenemark?» Et le quotidien comprenait que celui qui se retrouvait chargé du dossier européen les avait supprimés. Sauf qu’ils sont toujours sur Facebook…

En juin 2016, l’élu PLR avait aussi republié un montage photo se moquant des ébouriffants Donald Trump et Boris Johnson. Rigolo, peut-être, mais Ignazio Cassis représente aujourd’hui la Suisse et a affaire au secrétaire d’État britannique des Affaires étrangères comme au président américain, qu’il a d’ailleurs rencontré à Davos. Problématique? «Il me semble que les gens qui vont sur Facebook savent très bien faire la différence entre le moment où M. Cassis était encore conseiller national et sa situation actuelle», réagit Jean-Marc Crevoisier.

En l’état, ces images décalées et amusantes restent donc. Et le DFAE vit avec une stratégie de communication numérique schizophrénique: Twitter est bridé, Facebook débridé… (Le Matin)