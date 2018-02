L'heure d'été va-t-elle être abolie définitivement dans l'Union européenne (UE) et en Suisse? En effet, le Parlement européen va débattre ce jeudi et peut-être adopter une résolution qui vise à mettre fin au changement d'heure au sein des pays membres de l'UE, relate Le Parisien ce jeudi. Si les députés européens acceptent le texte, celui-ci devra encore être avalisé par la Commission européenne.

Le Parlement européen débattra jeudi sur le changement d'heure #été / #hiver. ??????????????????Quelle est votre position ? Vous préférez : — Parlement européen (@PEStrasbourg) 6 février 2018

Le passage à l'heure d'été au printemps suscite de plus en plus de critiques au sein de la population, explique le quotidien français. Les pays du Nord seraient majoritairement favorables à son abolition. Mais l'Espagne souhaiterait elle aussi revenir à l'heure qui était initialement la sienne. L'Islande ne change plus d'heure depuis 1968. Et en Allemagne, 75% de la population souhaiteraient supprimer le changement d'heure.

Le changement d'heure a été introduit une première fois en France en 1916, dans le sillage de l'Allemagne pour lutter contre le gaspillage de la lumière. Abandonné en 1945, il a été réintroduit en 1976 en Europe, également dans le but de faire des économies d'énergie.

En Suisse depuis 1981

Le changement d'heure a été introduit lui en Suisse en 1981 pour harmoniser les horloges helvétiques avec celles des pays voisins. Mais notre pays avait déjà appliqué l'heure d'été pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire des économies d'énergie. Devant le résultat décevant, l'exercice avait été stoppé en 1943.

En 1982, une initiative populaire «pour la suppression de l'heure d'été» a été déposée par un comité UDC de la région zurichoise. Faute d'un nombre suffisant de signatures, elle avait échoué. Plus récemment, une conseillère nationale du même parti, Yvette Estermann (LU), avait elle aussi déposé une motion, intitulée «Pour en finir avec les changements d'heure». L'objet, présenté en décembre 2016, n'a pas été avalisé.

Débat entre avantages et inconvénients

Si les détracteurs de l'heure d'été jugent qu'elle est inutile - les économies d'électricité le soir étant compensées par des dépenses de chauffage le matin - ses partisans affirment qu'elle a un impact économique favorable, notamment sur le plan commercial. Les restos, les cafés, ou les commerces feraient des économies d'énergie car leurs clients s'attarderaient davantage en terrasse grâce au soleil.

En revanche, l'heure d'été aurait un impact non négligeable sur l'agriculture et les organismes des gens. En effet, selon des études, elle augmente le stress, la fatigue, les troubles du sommeil et l’alimentation pendant cette période. Elle engendrerait également une hausse des suicides et des infarctus du myocarde les jours suivant le changement de rythme.

En outre, la sécurité routière serait également affectée. Chaque année, les jours suivant le changement d’heure enregistrent un pic d’accidentalité de +40 % pour les piétons en fin de journée.

Si l'UE abandonne l'heure d'été, la Suisse va-t-elle suivre le même chemin? En février 2017, le Conseil fédéral avait indiqué que si les pays voisins franchissaient le pas, la Suisse suivrait, pour des raisons principalement économiques. (nxp)