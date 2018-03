Près d'un tiers des Suisses est suffisamment insatisfait de l’actuelle organisation du service public audiovisuel dans ce pays pour avoir voté oui à «No Billag». Sans compter ceux qui, bien que mécontents, ont tout de même voté non. C’est déjà énorme et l’échec de l’initiative ne doit pas, surtout pas, masquer cette réalité que Berne n’a pas voulu voir jusqu’ici.

Les instigateurs du texte, c’est clair, étaient trop radicaux (au sens propre, car au sens politique ce sont plutôt des libéraux). Balayer le système en quelques mots imposés dans la Constitution avait des conséquences bien trop larges et graves pour que la majorité des citoyens ne s’y trompe pas, à raison. Mais ils ont eu le grand mérite de porter l’enjeu au cœur de la place publique. Au bistro, entre amis, en famille, au travail, on a causé «No Billag», débattant sur ce fameux service public dans son volet du contrôle et financement par l’État de l’appareil audiovisuel.

Plus que jamais sur la sellette, la SSR ne sort pas indemne d’une expérience où, avant les sondages fiables des dernières semaines, elle a bien cru que sa dernière heure était venue. Une cure d’amaigrissement va lui être imposée, sans doute violente. C’est le premier effet «No Billag».

Le deuxième doit être plus profond. Le problème n’est pas forcément que dans les réponses que l’on veut amener, mais aussi dans les questions que l’on pose. Désormais il y en a une, fondamentale: qu’est-ce que le service public? Associée à une autre, tout aussi importante: que veut le public (au sens du type de contenu mais aussi de ce qu’il est prêt à payer et à qui pour s’informer et se divertir, dans un mode de consommation numérisé qui a fait exploser le concept de «grille de programme»)?

Si Doris Leuthard est sur le départ comme on l’entend çà et là, c’est à son successeur (peut-être Simonetta Sommaruga?) qu’il incombera de sentir ce besoin de redéfinition claire et d’adaptation à l’évolution technologique. Le projet de révision profonde de la loi sur la radio et la télévision, attendu avant l’été, sera le cadre de ce travail. On sait déjà qu’elle sera rebaptisée en loi sur les médias électroniques. Bon signal pour un sujet qui concerne tous les supports. On a le titre, reste à trouver le bon contenu. (Le Matin)