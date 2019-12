Par le hasard du calendrier, cette première session de la nouvelle législature à Berne commence le même jour que la COP 25 à Madrid. Comme pour rappeler que la problématique du climat va occuper le champ politique pour un bon bout de temps encore. Ceux qui ont réussi à vivre jusqu’ici dans le déni du réchauffement doivent se rendre à l'évidence: l’urgence climatique est devenue une constante politique.

Huit jours pour trancher

Cette 51 ème législature commence par un choix cornélien: donner raison aux Verts en élisant leur présidente et en affligeant le PLR et Ignazio Cassis – ou réélire Ignazio Cassis en faisant fi de la légitimité des Verts à siéger au Conseil fédéral? Il reste huit jours de discussions jusqu’au 11 décembre pour que les parlementaires tranchent entre ces deux options.

Un peu de mauvaise foi

Ces élections ont montré une différence de seulement 1,9% entre la force du PLR (15,1%) et celle des Verts (13,2%). Mais les premiers ont deux conseillers fédéraux et les seconds aucun. Sur le plan mathématique, la légitimité à revendiquer un siège est indéniable. Le PLR sait compter quand il veut... Ses arguments sont un peu de mauvaise foi quand on dit que les écologistes cherchent à «déstabiliser les institutions», mais aussi qu'on n’écarte pas un conseiller fédéral en place, qu'on ne touche pas à un Tessinois ou, finalement, les Verts doivent attendre quatre ans pour confirmer.

La même longueur d'ondes

Passé le 11 décembre, la question du climat va hanter le Parlement durant ces quatre ans. Dans cette perspective, il serait souhaitable que le Conseil fédéral soit sur la même longueur d’ondes que le Parlement. En conservant la formule actuelle, cela ne semble pas pouvoir être le cas. L'UDC et PLR ont démontré jusqu’ici qu’ils étaient opposés à des mesures qui auraient un réel impact en-dehors d'en appeler à la responsabilité individuelle. Même si le PLR a tenté cette année de verdir ses pensées, ce ne sont toujours que des pensées.

Le précédent nucléaire

Une meilleure convergence de vues entre le Conseil fédéral et le Parlement permettra des avancées sur les questions climatiques comme ce fut le cas dans le dossier du nucléaire. Sous l’ère Eveline Widmer-Schlumpf et Doris Leuthard, le Conseil fédéral a donné l’impulsion pour abandonner l’atome en 2011, malgré les très fortes résistances de la droite économique impliquée dans ce secteur. Le peuple a ensuite confirmé cette option en 2017 avec la Stratégie énergétique 2050. Aujourd’hui, ce n'est plus l'atome, mais le CO2 qu'il faut traiter.

La vraie question se reposera

A l'époque, c'est le PDC qui avait fait la différence avec la motion de Roberto Schmid qui proposait l'abandon progressif du nucléaire. Aujourd'hui, ce même PDC est-il prêt à continuer sur cette lancée? Pour l'instant, si on fait le tour de ses élus, on n’en voit pas beaucoup qui sont prêts à rentrer à la maison en disant: j’ai voté pour l’écologiste au Conseil fédéral! Mais il est encore temps de réfléchir à la vraie question qui se reposera dans quatre ans: qu'a-t-on fait concrètement pour combattre le réchauffement climatique?

Eric Felley