Les métropoles Pékin et Shanghai et deux provinces chinoises, puis Singapour, arrivent en tête de l'enquête Pisa 2018 de l'OCDE dévoilée mardi, qui évalue tous les trois ans les connaissances et compétences scolaires des élèves de 15 ans. Les élèves suisses se distinguent comme toujours en mathématiques. En revanche en lecture, ils sont légèrement sous la moyenne des pays de l'OCDE. Pour les cantons et les enseignants, il y a lieu de corriger le tir.

Résultats mitigés en lecture

En lecture, la Suisse obtient 484 points, soit trois points sous la moyenne des pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Elle pointe derrière plusieurs pays comme le Danemark, l'Allemagne ou la France.

En mathématiques, le score des élèves suisses atteint 515 points pour une moyenne OCDE de 489. Ils se situent comme toujours dans le haut du classement, derrière les pays asiatiques mais aussi l'Estonie, les Pays-Bas et la Pologne.

En sciences, le résultat est encore légèrement en-dessus de la moyenne de l'OCDE (489) avec 495 points. Plusieurs pays comme l'Allemagne, la Suède, la Belgique ou la République tchèque nous devance.

Baisse depuis 2012

Principal enseignement de cette enquête: les résultats de la Suisse baissent depuis 2012, toutes disciplines confondues. L'écart avec la dernière enquête en 2018 varie de 16 points en mathématiques, 20 en sciences et 25 en lecture.

L'OCDE précise toutefois que la Suisse est le pays qui a vu fortement augmenter la proportion d'élèves immigrés entre 2009 et 2018. Les résultats en lecture devraient de ce fait être corrigés d'au moins cinq points. En 2018, 34% des élèves en Suisse étaient issus de l'immigration.

Cantons prudents

Pour la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), ces résultats doivent être pris avec précaution. Selon elle, le niveau en lecture n'a pas fondamentalement baissé en Suisse, quand bien même le pays perd huit points depuis le dernier classement en 2015. Il y a lieu «d'être attentif», écrit la CDIP dans son rapport explicatif.

La proportion d'élèves très faibles en lecture est de 24%, chiffre qui connaît une augmentation significative de 4 points de pourcentage par rapport à 2015. En outre, le plaisir de lire a diminué en Suisse comme dans les autres pays de l'OCDE. Pour les cantons, il faut réfléchir à une stratégie afin de redonner l'envie de lire aux enfants tout en améliorant leurs compétences de lecture.

La faîtière alémanique des enseignants LCH, estime aussi qu'il y a un potentiel d'amélioration. A l'heure des «fake news», il importe d'enseigner des compétences média à l'école, afin de mieux savoir distinguer entre les faits et les opinions. Il y a un besoin urgent d'agir notamment pour les enfants de langue étrangère défavorisés. Cela passe par des heures de cours en suffisance et l'apprentissage précoce des langues.

Satisfaction globale

En Suisse la différence de performance des garçons et des filles se situe dans les mêmes proportions que dans l'OCDE. Les premières dépassent de 31 points les seconds en lecture, tandis qu'en mathématiques, ce sont les garçons qui prennent l'avantage sur les filles (7 points).

Pour la CDIP, les résultats globaux de PISA 2018 sont satisfaisants. Ils s'inscrivent dans la continuité des précédentes études. Les enseignants tirent aussi un bilan encourageant. Les résultats témoignent de la qualité du système scolaire public en Suisse, selon la faîtière alémanique LCH.

Mais cette qualité est menacée par les plans d'économie que plusieurs cantons ont menés dans le domaine scolaire, met en garde le syndicat. Ils plaident pour des programmes de soutien aux élèves les plus faibles et de meilleures conditions-cadre pour les enseignants.

Depuis 2000, l'OCDE évalue les connaissances et les compétences des jeunes de 15 ans dans le monde avec son Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Environ 600'000 élèves dans 79 pays ont participé au test en 2018. En Suisse, ils étaient 6000 à être testés dans plus de 200 écoles. Quelque pays y ont participé pour la première fois comme l'Arabie saoudite, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, ou l'Ukraine.

L'Asie en tête

Plusieurs pays asiatiques figurent parmi les meilleurs élèves en lecture, sujet le plus développé dans cette édition, mais aussi en sciences et en mathématiques. Derrière les quatre métropoles et provinces chinoises (Pékin, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang) en tête du classement, arrivent Singapour, Macao (Chine), Hong-Kong (Chine), l'Estonie et le Canada, pour les compétences en compréhension de l'écrit.

«Dans de nombreux pays asiatiques, l'éducation des enfants est la priorité numéro 1, les enseignants suivent des formations de qualité et on décide d'investir dans les établissements en difficulté», explique Eric Charbonnier, spécialiste de l'éducation à l'OCDE. En Corée du Sud, également bien classée, «les enseignants sont très valorisés dans la société et leurs salaires y sont très attractifs», poursuit-il.

Un élève sur quatre dans les pays de l'OCDE ne parvient pas à effectuer les tâches les plus simples en compréhension de l'écrit, ce qui signifie qu'il aura probablement du mal à réussir dans un monde de plus en plus instable et numérique, met en garde l'organisation.

Par rapport à la dernière édition, certains pays ont beaucoup progressé, comme l'Estonie, la Pologne ou le Portugal, où un effort particulier a été fait sur la formation des enseignants et la revalorisation du métier, selon l'OCDE.

France moyenne

Les résultats de la France la place légèrement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. «Contrairement à ce qu'on entend souvent, le score de la France n'est pas catastrophique», souligne Eric Charbonnier. Elle fait globalement aussi bien que l'Allemagne, la Belgique ou le Portugal, mais moins bien que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni.

«Elle occupe une place honorable mais conserve un gros point noir: les inégalités sociales y restent très fortes», indique Eric Charbonnier. Depuis la dernière enquête Pisa, qui mettait l'accent sur la lecture en 2009, «elles ne se sont pas aggravées mais leur niveau est toujours très inquiétant», souligne-t-il.

Ainsi, environ 20% des élèves favorisés (appartenant au quart supérieur de l'indice Pisa du statut économique, social et culturel), mais seulement 2% des élèves défavorisés, sont parmi les élèves très performants en compréhension de l'écrit, contre seulement 17% et 3% en moyenne dans les pays de l'OCDE.

«Les élèves défavorisés sont surreprésentés parmi les élèves en difficulté», résume Pauline Givord, analyste à l'OCDE. Les performances en mathématiques et en sciences sont également fortement corrélées avec le statut socio-économique. (ATS/nxp)