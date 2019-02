Lors du dernier tirage de l'EuroMillions, six personnes ont fait un 5 et une étoile pour 360 279,20 francs. Dix-huit personnes ont fait un 5 sans étoile pour 27 791 francs... Mais quelle misère cette timbale! Quand on sait que pour faire un 5 et une étoile, il y a une chance sur 6 991 908, et pour le 5 sans étoile une chance sur 3 107 515! Tous ces braves gens devraient être millionnaires, au minimum un franc par probabilité, car tout travail mérite salaire... Demain le jackpot monte à 200 millions de francs. Pour le gagner, il y a une chance sur 139 838 160... Une chance pareille pour 200 millions de francs, c'est profondément insultant pour la chance... Mais bon, il y a un truc pour rester zen. En moyenne, tous les 3,7 tirages le premier rang tombe. Cela fait donc une chance sur 3,7 de gagner. Là ça vaut la peine. Et ça fait déjà sept tirages qu'il n'est pas tombé.

Eric Felley

Potion pas magique

Matthias Rebellius va diriger l'entité suisse de Siemens, apprend-on ce lundi. Rebellius avait un autre choix de carrière possible: incarner un ado romain révolté dans une aventure d’Astérix. Mais c’est sûrement moins bien payé.

Renaud Michiels

Orthoqui?

À en croire un sondage révélé ce lundi par «Le Parisien», l’orthographe compte. Une fois sur deux. 52% des directeurs des ressources humaines interrogés disent en effet avoir déjà écarté une candidature pour faute de fautes. Les 48% restants? «Non, l’ortograf sait pas tro daissisif», auraient-ils répondu. (RM)

Après le point G, le point médian

En France, une circulaire du Premier ministre de 2018 interdit l’écriture inclusive et le point médian pour tous les actes administratifs devant paraître au Journal Officiel. Ainsi on ne peut pas écrire «les ingénieur·e·s »ou «les agriculteur·rice·s». Un groupe de juristes conteste aujourd'hui cette interdiction. «France Inter» interroge l'avocat Benjamin Pitcho: «On sait très bien que le langage structure notre monde et que si on fait disparaître les femmes de notre langue, on va les faire faire disparaître de notre espace public, des postes à responsabilité et, in fine, de notre monde.» De toute façon, le point médian sur le·la clavier·ère de le·la machin·e est aussi difficile à trouver que le point G. de Jeanne d'Arc. Sur Windows on a testé Alt+250, Alt+0183 ou encore 00B7 suivi de Alt+C ou de Alt+X. Désolé mesdames, ça ne donne rien. (EF)

Un pot pour la peau

Et hop, une grande gorgée de collagène. Voilà encore une tendance venue des États-Unis qui s’installerait en France, relate «L’Express». Il s’agit d’avaler des boissons au collagène dans l’espoir d’avoir une belle peau. Et ça marche? Mais oui dit un expert. Absolument pas, rétorque un autre, c’est de la «gogo-thérapie». Si vous hésitez l’hebdo français rappelle que le collagène utilisé peut-être d’origine marine ou bovine. «Ils sont composés par des arêtes, de la peau, des os, du cartilage, des tendons, de tous les bas morceaux qui ne sont pas vendus pour être consommés», lit-on. Bon appétit. (RM)

Les Français voient tout en noir

Le magazine «Psychologies» s'interroge sur le mal-être français avec le fondateur de la psychologie positive, Martin Seligman: «La France est le pays le plus pessimiste de tous les pays riches, déplore-t-il. Toutes les études le montrent. Les Français sont encore plus pessimistes que le peuple Palestinien!» Ou encore: «Lorsque l'on compare, par exemple, les statistiques du bonheur entre le Danemark et la France. Un Danois sans emploi est plus optimiste et heureux qu'un employé français moyen. La question est de savoir: est-ce que ce pessimisme est une posture?» Peut-être, mais il y a quand même du mieux:

(EF) (Le Matin)