Les futurs architectes de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) auraient bossé durant trois mois... pour rien! C'est ce qu'affirment plusieurs d'entre eux ayant contacté la rédaction de «20 Minuten». Un examen fixé pour le 24 août aurait en effet été annulé à la dernière minute.

«Nous nous mobilisons pour ne pas devoir passer l'épreuve en hiver. C'est exactement à cette période que nous rattrapons les tests que nous avons loupés plus tôt dans l'année», se plaint un des étudiants. Selon lui, l'autre option proposée par la direction n'est pas non plus du goût de ses camarades. En effet, elle aurait prévu de simplement déplacer l'examen en question d'une semaine. «C'est inacceptable que 200 étudiants ayant bossé durant trois mois doivent désormais annuler leurs vacances pour passer cette épreuve.»

L'examen ne correspond pas aux directives

Mais pourquoi annuler un test pour le déplacer d'une semaine et tout cela à la dernière minute? Dans une lettre, que «20 Minuten» a pu se procurer, l'EPFZ explique que l'épreuve en question ne correspond pas aux directives fixées par l'école. Elle précise aussi que le Département d'architecture s'efforcera de préparer un nouvel examen écrit correspondant à ces directives.

Contactée, l'EPFZ confirme ces informations. «C'est malheureusement vrai», affirme le porte-parole Markus Gross. Selon lui, l'épreuve aura bel et bien lieu une semaine après la date prévue. «Les étudiants qui ne peuvent pas passer l'examen à ce moment-là pourront le faire plus tard.» L'école dit comprendre l'agacement des futurs architectes et regrette l'incident au plus haut point. Le porte-parole ajoute que le rectorat a appris seulement récemment que l'examen prévu ne correspondait pas aux directives. (Le Matin)