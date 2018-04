Le Parlement veut davantage creuser l'affaire qui entoure le cautionnement de la flotte maritime suisse. La délégation des finances des Chambres fédérales a décidé de se pencher plus en avant sur la vente de navires et la communication entre l'administration fédérale et les banques.

La navigation maritime traverse une grave crise financière. Malgré les mesures d'assainissement prescrites par Berne, la vente des navires s'est progressivement imposé comme la seule issue possible.

La délégation des finances a décidé d'examiner en particulier la procédure de vente des navires des groupes SCL et SCT, en liquidation, indiquent vendredi les services du Parlement. L'objectif est de déterminer s'il est possible de minimiser les risques inhérents à d'éventuelles ventes ultérieures et de profiter de l'expérience acquise.

«Nous n'avons pas d'indication concrète concernant des irrégularités», a dit le président de la délégation, Jean-René Fournier, à l'ats. Mais «nous voulons être sûr que nous n'avons pas été naïfs lors de la vente des bateaux».

Egalement dans le viseur de la délégation, les interactions entre l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) et l'Office suisse de la navigation maritime du Département des affaires étrangères. La délégation se penchera aussi sur communication entre l'administration fédérale et les banques impliquées en tant que bailleurs de fonds des deux sociétés.

Examens complémentaires

Cet examen est complémentaire à l'enquête ouverte par les commissions de gestion des Chambres suite au rapport d'enquête administrative du Contrôle fédéral des finances. Celles-ci se penchent sur la surveillance exercée par le Département fédéral de l'économie (DEFR) sur l'OFAE et sur la gestion des risques de ce dernier.

Le DEFR soutiendra pleinement les recherches de la délégation des finances, a-t-il communiqué vendredi. Son but est de réduire au maximum les dégâts pour la Confédération.

Au secours de la flotte suisse

Le Conseil fédéral a réclamé en mai 2017 au Parlement un crédit de 215 millions de francs pour faire face aux problèmes liés à la flotte de haute mer. La facture a été présentée à la dernière minute et les Chambres n'ont eu d'autre choix que de l'accepter.

Cet argent visait à couvrir dans l'urgence le cautionnement de treize bateaux (9 cargos et 4 navires-citernes) qui ont été vendus en été 2017. Dans le processus de liquidation des deux compagnies maritimes, la Confédération a pu récupérer 11 millions de francs. (ats/nxp)