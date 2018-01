Le président de la Confédération Alain Berset a affiché sa satisfaction à l'issue de sa rencontre avec Donald Trump vendredi à Davos (GR), en marge du WEF. Le conseiller fédéral a souligné «l'excellente discussion» avec le président américain.

«La discussion a été très ouverte avec beaucoup de questions», a relevé Alain Berset devant les médias juste après la rencontre qui a duré environ 40 minutes. «Nous avons pu approfondir tous les dossiers bilatéraux», a ajouté le président de la Confédération.

M. Berset a parlé d'un échange «très productif, très concret et assez informel». «Nous avons évoqué les défis auxquels font face nos économies», a-t-il déclaré, citant la numérisation, ainsi que le changement climatique «qui affecte particulièrement la Suisse».

it was my pleasure to host @realdonaldtrump very good conversation on strong ties, mutual economic footprint and global challenges https://t.co/rCQTAEW1td — Alain Berset (@alain_berset) January 26, 2018

Liens étroits

Les questions fiscales ont aussi été abordées. «Nous souhaitons pouvoir tourner la page et régler définitivement la question», a relevé le Fribourgeois.

Le président de la Confédération a souligné les liens économiques très étroits qui existent entre les deux pays. La Suisse est le 6e investisseur direct aux Etats-Unis, devant la France ou l'Allemagne, a-t-il fait remarquer.

Les grands dossiers internationaux comme l'Iran ou la Corée du Nord ont également été évoqués. Le président de la Confédération a rappelé le rôle très important de la Genève internationale pour soutenir la paix dans le monde. Donald Trump a lui fait part de sa curiosité quant à la relation qu'entretient la Suisse avec l'Union européenne (UE), a précisé Alain Berset.

«La Suisse et les Etats-Unis sont parmi les pays les plus innovants du monde. Nous sommes prêts à renforcer cette excellente amitié», a résumé le conseiller fédéral sur Twitter.

Excellent talk with President Trump. Switzerland and the US are among the most innovative countries in the world. And ready to strengthen their excellent friendship. ???????????????? @realDonaldTrump @_BR_JSA @ignaziocassis #Davos #WEF18 @wef pic.twitter.com/wRYtEKN9iB — Alain Berset (@alain_berset) January 26, 2018

Trump a «enrichi la Suisse»

«C'est un grand honneur d'être ici à Davos», a de son côté affirmé le milliardaire américain au début de la rencontre, en exprimant son «énorme respect» pour la Suisse. Les Suisses ont tellement investi sur le marché américain que la Confédération a fortement profité de l'envolée de 50% des marchés boursiers, a ajouté Donald Trump. «J'ai rendu les Suisses encore plus riches», a-t-il lancé.

Great bilateral meeting with President @Alain_Berset of the Swiss Confederation - as we continue to strengthen our great friendship. Such an honor to be in Switzerland! #WEF18 pic.twitter.com/87pLrCpQkZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2018

Alain Berset était accompagné par le ministre de l'économie Johann Schneider-Ammann et celui des affaires étrangères Ignazio Cassis. Le Tessinois a notamment pu s'entretenir avec le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson. Cette rencontre s'est déroulée peu avant le discours tant attendu de Donald Trump devant le Forum économique mondial (WEF).

Show Trump

Le président américain est arrivé tambour battant jeudi à Davos. Le gratin de l'économie et de la finance mondiales se demandait quel visage allait lui montrer l'imprévisible président américain.

Le show Trump s'est poursuivi vendredi. Grands patrons et responsables politiques en tous genres se pressaient à nouveau pour le photographier avec leur téléphone dans les travées du centre des congrès du WEF. (ats/nxp)