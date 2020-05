Un ancien chef de la police communale de Savièse a été condamné pour abus de confiance qualifié, escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale des intérêts publics et dénonciation calomnieuse. Le quadragénaire écope de six mois de prison avec sursis de deux ans et 1200 francs de frais de justice. Il s'était servi dans la caisse.

«Quelques autres faits mineurs n'ont pas été retenus», indique le premier procureur du canton du Valais, Olivier Elsig confirmant mardi l'information qui a été révélée par les journaux «20 Minutes» et «Le Nouvelliste».

L'affaire remonte à 2018. Il était reproché à cet ancien fonctionnaire communal d'avoir piqué plus de 13'000 francs dans la caisse où sont versées diverses taxes et amendes. Celle-ci contenait notamment les frais de naturalisation perçus auprès d?étrangers et l'impôt sur les chiens, détaillent les deux médias. Il se serait également fait rembourser de fausses quittances.

Le Valaisan avait été engagé en avril 2016 à Savièse. Début 2018, il est nommé chef de la police communale. L'été de la même année, il est licencié avec effet immédiat pour faute grave.

Accord de remboursement

«Cette histoire est regrettable, car elle concerne un policier, qui plus est un cadre, censé garantir le respect de la loi et non l'enfreindre», a fait savoir le président de la commune Sylvain Dumoulin au journal valaisan. Ce dernier regrette également que le prévenu ait essayé de faire accuser un collègue. D'où la condamnation supplémentaire de dénonciation calomnieuse.

«Il a été jugé par ordonnance pénale en accord avec son avocate», souligne Olivier Elsig. L'homme qui n'a pas fait appel a trouvé un accord de remboursement avec la partie plaignante. (ats/nxp)