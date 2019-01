La sonde lunaire chinoise a envoyé ce vendredi la première photo panoramique de la face cachée de la lune, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Ah, non, pardon, il semble qu’une erreur technique a entraîné une confusion de lunes. Désolé. Si vous aimez l’astronomie, cliquez ici. Et n’ayez pas honte si vous n’avez pas cliqué, ça ne prouve pas un désintérêt pour les sciences. C’est juste que vous préférez l’anatomie.

C'est pas gagné

La Vilaine mérite de devenir une destination de vacances, peut-on lire sur 20minutes.fr. Mais tous les goûts sont dans la nature: vous avez le droit de préférer le Hideux ou la Moche.

Trump en roue libre

Donald Trump est un dangereux dérangé. Mais tenter de suivre le fil de sa pensée malade a quelque chose de fascinant. Ainsi, le président des Ricains était jeudi soir dans le Texas pour défendre son obsessionnel mur. Il y a déroulé un argumentaire tout à fait déroutant. «Ils disent qu’un mur c’est médiéval. Mais une roue, c’est plus ancien qu’un mur», a-t-il débuté. Ce qui est faux. Mais ne chipotons pas. Et il a enchaîné. «J’ai jeté un œil autour de moi et toutes les voitures, même les plus chères, utilisées par le Secret service – et croyez-moi elles sont chères – et j’ai dit: est-ce qu’elles ont toutes des roues? Oui. Oh, j’ai alors pensé que c’était médiéval». Vous le suivez jusque-là? Nous non plus… Puis le touffu président a conclu sa brillante démonstration: «la roue est plus ancienne que le mur. vous le saviez? Et il y a des trucs qui fonctionnent. Une roue, ça fonctionne et un mur ça fonctionne.» Voilà voilà... Reste que l’air de rien, ce délire pourrait convaincre de la nécessité de son fameux mur. Car Trump semble être la preuve vivante que la drogue entre en masse aux États-Unis.

J'peux pas j'ai gilets

Après Trump, Macron. Le président français a fait savoir ce vendredi qu’il ne viendra pas non plus au Forum économique de Davos. Motif évoqué: les Gilets jaunes. C'est une sorte de consécration pour eux: ils ont remplacé l'aquaponey en tête des excuses foireuses.

Manger des dents

Le fabricant bâlois d'implants dentaires aborde une «phase de digestion», explique son président, Gilbert Achermann dans la «Neue Zürcher Zeitung». Comme quoi un «je vais te faire avaler tes dents» n’est pas qu’une menace, c’est aussi une situation économique…

Cette fois c'est clair

Le Département fédéral des finances DFF a tweeté des images de la rencontre entre Ueli Maurer et le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Une conclusion s’impose:

(Le Matin)