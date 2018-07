«Je peux comprendre que l’on se pose certaines questions, mais je bénéficie aussi du droit à l’oubli.» Pierre-Yves Bosshard nous a reçus dans son bureau d’avocat, dans le quartier genevois des Pâquis cette semaine. Hésitant, mal à l’aise, il a accepté de s’exprimer après avoir refusé de le faire par courriel et par téléphone.

Ce socialiste est encore peu connu au bout du lac Léman. Associé dans une étude d’avocats, il a tenté de se faire élire en avril dernier comme député au Grand Conseil genevois, sans succès. Mais ce candidat malheureux n’est pas un inconnu en terre vaudoise. Pierre-Yves Bosshard avait occupé le poste de conseiller municipal à l’exécutif de la Ville de Morges, avant de se faire élire juge cantonal par le Grand Conseil vaudois en 2001. Il a exercé deux mandats à ce poste respectable jusqu’à sa chute, en 2012. Cette année-là, à quelques semaines d’une réélection qui devait être routinière, le scandale avait éclaté: Pierre-Yves Bosshard ne payait plus ses impôts depuis plusieurs années et l’avait caché à ses collègues du tribunal.

Juge et partie

Ceux-ci lui avaient ensuite retiré tous ses dossiers en raison de l’extrême sensibilité du lien entre ses déboires et ses tâches, notamment vis-à-vis de l’Office cantonal des poursuites et des faillites: il était membre de la Cour des poursuites et faillites, alors que lui-même était inscrit aux poursuites! Non réélu en raison de ce scandale, il a obtenu, comme la loi le prévoit, une confortable pension d’ancien magistrat. Il a également suivi une thérapie.

Toujours au bénéfice d’une rente

Plus de cinq ans après cet épisode singulier, l’homme a refait sa vie à Genève où il réside et travaille comme avocat. Mais, après vérification auprès du canton de Vaud, nous apprenons qu’il bénéficie toujours de sa rente d’ex-magistrat, financée par les contribuables vaudois. «C’est exact, confirme-t-il. C’est un dû, prévu par la loi, et non une dette envers le canton de Vaud. D’ailleurs, je n’ai plus aucune poursuite nulle part.» Comment explique-t-il cependant cette pension alors qu’il exerce un métier rémunérateur? «Je suis associé à cette étude depuis neuf mois (ndlr: il exerçait ailleurs avant), et je dois avoir ma propre clientèle et dégager un chiffre d’affaires, explique-t-il. Or je ne gagne pas encore suffisamment pour ne plus bénéficier de cette rente. D’ailleurs, le Département vaudois des finances contrôle chaque année ma situation financière.»

Lorsqu’on lui demande pourquoi il s’est présenté au suffrage populaire, il évoque d’abord son attachement à la chose politique. «J’aimerais aussi gagner suffisamment d’argent pour ne plus toucher cette pension. Une élection au Grand Conseil m’aurait donné une visibilité dont j’aurais peut-être pu bénéficier comme avocat», lâche-t-il. Contactée à ce sujet, la présidente du Parti socialiste genevois Carole-Anne Kast considère qu’il a payé sa dette et qu’il n’est pas nécessaire de s’intéresser «à de vieilles casseroles. De plus, il était malade à l’époque et a suivi un traitement.» Elle relativise aussi un poste de député avec celui d’un conseiller d’État par exemple. (Le Matin)