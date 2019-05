La chaîne BFMTV rapporte qu'il y a quatre fois moins de millionnaires qui fuient la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Comme quoi, baisser l'impôt sur la fortune et proposer de défiscaliser jusqu'à 75% les dons pour Notre-Dame, ça marche! Pas sûr que ce genre de statistiques calme les gilets jaunes, ni ne fasse plaisir à la Suisse, qui voit se tarir une immigration de luxe qu'elle accueillait à bras ouverts et qui, à son arrivée, se déclarait ravie, mais peu au fisc. Comme quoi, pour les riches, il fait désormais à nouveau bon vivre en France: il faut croire qu'ils ne vont donc pas le samedi sur les Champs-Elysées et qu'ils ont un truc pour éviter les ronds-points. Michel Pralong

Aidons Cassis l'Africain

Mardi, notre ministre des Affaires étrangères a rencontré à Berne la nouvelle secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. A l'heure du discours, Ignazio Cassis s'est voulu aimable et a évoqué la situation du pays de son invitée, le Cameroun... Or elle vient du Rwanda, comme elle l'a précisé juste après. Pour éviter une prochaine bourde, aidons notre ministre - qui aime bien expliquer les choses complexes avec des cubes de couleur - avec une carte de l'Afrique, où il peut utiliser des pictogrammes. Le Rwanda est au milieu où il y a les deux petites plumes, tandis que le Cameroun se trouve dans l'angle avec un tambourin à grelots. Eric Felley

Le Pen met de l'huile sur le feu

Après Donald Trump qui proposait d'envoyer des Canadair, c'est Jean-Marie Le Pen qui se pose en expert dans l'incendie de Notre-Dame. Selon lui, il ne peut pas être accidentel car le feu ne part pas comme cela dans des poutres d'un mètre carré de section et vieilles de 700 ans. Il serait donc criminel, probablement «le fait d'un service». Celui des monuments historiques? Voilà qui sent le complotisme à plein nez. Faut qu'il arrête de venir près de la Statue de Jeanne d'Arc le 1er mai, ça l'enflamme et ça lui fait voir des gens qui boutent le feu partout. Qu'il retourne un peu bûcher la combustion, plutôt. (MP)

13 millions niqués sur le net

Dans un entretien aux «Echos», le président-directeur général d'Orange, Stéphane Richard, estime qu'en France: «13 millions de Français ne seraient pas capables d'ouvrir ou d'envoyer un e-mail...» Il s'empresse d'ajouter: «C'est énorme». En référence à l'illettrisme, il parle «d'illectronisme». Comme l'illettrisme donne des illettrés, l'illectronisme devrait donner des illectronés, mais cela sonne bizarre. Autant parler d'illectroniqués, c'est plus clair. (EF)

Dégonflés!

Les navigateurs à bord de petits bateaux seront donc exemptés de l'application de la limite d'alcoolémie. Mais s'ils ne souffleront plus, comment pourront-ils gonfler leurs canots pneumatiques? (MP)

Espèce de connue

«Un tiers des espèces animales connues en Suisse sont menacées d'extinction», titre la RTS. Terrible. En plus il n’est pas précisé quelle est cette proportion parmi les espèces inconnues en Suisse. C’est peut-être pire encore: elles disparaissent et on ne s’en rend même pas compte. Renaud Michiels

Trump est las du Venezuela

L'occupant de la Maison-Blanche aimerait bien que Nicolás Maduro n'occupe plus, lui, le fauteuil présidentiel au Venezuela. Après de multiples exhortations, il a carrément menacé de faire intervenir l'armée américaine, comme au bon (ou pas) vieux temps lorsque les États-Unis faisaient la loi dans la région. (MP)

(Le Matin)