La sécheresse persistante de cette année a entraîné une explosion des importations de foin en Suisse. Entre juin et septembre, les agriculteurs ont ainsi importé davantage de foin que le total de chaque année complète depuis 1995.

C'est ce que révèle une infographie publiée vendredi par le service d'informations agricoles alémanique (LID), qui se base sur les chiffres de l'Administration fédérale des douanes. Ils font état d'une quantité de 179'800 tonnes durant les neuf premiers mois de l'année.

Les plus grandes livraisons viennent clairement des pays voisins que sont la France (82'918 tonnes) et l'Allemagne (61'828 tonnes). Ces deux pays représentent 80% du total. Cette hausse est due à la sécheresse persistante qui a freiné la pousse de l'herbe et fait du fourrage une denrée rare, écrit le LID. (ats/nxp)