C'est une figure de la RTS (alors encore appelée TSR...) qui est partie le 5 février dernier: Patrick Allenbach est décédé à 74 ans.

L'homme avait été très populaire sur la chaîne romande, durant les années 80 en particulier, en animant des émissions musicales telles que «Rock & Belles Oreilles», «Perockstroïka» et, surtout, «Juke Box Heroes».

Aux côtés de son complice, le Dr Minestrone (en réalité Yves Menestrier), il proposait des interviews d'artistes et de groupes du moment, et des clips vidéos dont les ados raffolaient. Allenbach, fils du grand Jean-Pierre de la Radio romande, c'était une bouffée d'air frais et de déconnade pour les 15-20 ans d'alors.

Des heures sombres

Par la suite, Patrick Allenbach avait poursuivi une carrière de producteur, mettant à l'antenne, entre autres émissions, «TV à la carte» (dans laquelle David Rihs et Olivier Delaloye ont fait leurs premiers pas télévisuels) et «Garage».

L'animateur avait, par la suite, connu des heures plus sombres. En 2012, il avait ainsi été condamné à trois ans de prison avec sursis pour avoir abusé sexuellement de quatre adolescents.

Patrick Allenbach avait reconnu l'entier des faits et suivi une thérapie, non sans avoir présenté ses excuses aux victimes.



Laurent Siebenmann