Vestige marquant du patrimoine sportif, la tribune du FC Bassecourt est partie en fumée après qu’un écolier y a brûlé ses cahiers juste avant le début des vacances d'été.

Ancien président et cheville ouvrière du FC Bassecourt, Albert Lusa a compté 16 containers pour 14 équipes: «Le calendrier a été modifié avec les quatre premiers matchs du championnat joués à domicile», explique-t-il.

Premier match avec les containers: le 1er septembre contre Goldau (SZ). D’ici là, ces nouveaux aménagements – alimentés en eau et en électricité par de nouvelles conduites – seront équipés en mobilier: des bancs, mais aussi des tables de massage.

Financement participatif?

Un remboursement intégral par les assurances n’étant de loin pas garanti, le club imagine un financement participatif, mais son président Francis Rebetez a également lancé un appel à la solidarité auprès des clubs helvétiques.

La destruction de la tribune acheminée de Porrentry en 1952 est un crève-cœur. La facture avoisinera le million de francs. Même la solution intermédiaire qui permet au club de débuter le championnat aura son coût: 150’000 à 200’000 francs pour un an de vestiaires et de sanitaires pour les équipes et le trio arbitral, lequel sera unisexe – soit trois hommes, soit trois femmes – pour réduire les frais.

Tout est à reconstruire

Les tribunes calcinées sont bâchées, mais les experts ne savent pas encore comment les reconstruire. Un an après le centenaire du club, deux semaines après la remise de la présidence par Albert Lusa à Francis Rebetez, tout reste à reconstruire. Dans la tribune «old timer» du quartier des Grands-Prés, on pouvait s’asseoir à 160 sur cinq rangées de bancs, à 120 pour être à son aise et soutenir l’équipe «jaune et noir». Un projet d’agrandissement existe, buvette comprise, mais il devra être repensé. (Le Matin)