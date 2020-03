«Connasse.... Atteinte de vacuité intellectuelle grave... Sale pute... Gauchiste de mes couilles... Une balle dans la tronche te ferait du bien...» Ada Marra (PS/VD) a fait mercredi devant ses collègues un «petit florilège» des différentes insultes et menaces qu'elle a reçues à la suite de ses prises de position publiques dans le cadre de son travail parlementaire.

Accompagnement concret

La conseillère nationale vaudoise a le cuir solide, certes, mais cette «peau d'éléphant», comme elle dit, ne doit plus être une excuse pour ne rien faire. Ainsi a-t-elle déposé une motion qui demande au bureau du Parlement «un accompagnement concret contre les menaces et les injures violentes.»

Trouver les auteurs

Cet accompagnement concret, dans son idée, serait de créer au Parlement une task force qui puisse préparer les dénonciations lorsque les parlementaires sont couverts d'insultes et de menaces dans le cadre de leur fonction. Elle s'occuperait de faire le travail de dénonciation et déposer plainte afin de retrouver les auteurs qui se cachent sous des pseudonymes.

Une réponse collective

«Les victimes ont besoin d'actes concrets, ajoute-t-elle, pas uniquement de conseils. Le Parlement se féminise de plus en plus et les femmes sont de manière générale plus sujettes aux réactions de haine. La réponse à cela se doit donc d'être collective et structurelle et non pas individuelle.»

Un problème pour la démocratie

Dans sa réponse, le bureau du Parlement dit prendre la chose au sérieux depuis 2018 : «Les attaques sont de plus en plus agressives et peuvent entraver le libre exercice d'un mandat parlementaire. Le bureau partage l'analyse de la motionnaire: par son ampleur et ses conséquences néfastes, le harcèlement est devenu un problème pour la démocratie. Il réclame une réponse institutionnelle.»

Le travail de la police

Depuis 2019, les parlementaires ont la possibilité de faire appel à une structure hors parlement spécialisée dans ce type de harcèlement, qui peut conseiller les élus pour déposer une plainte. Par contre, le bureau n'est pas favorable à une task force interne: «Il appartient aux organes spécialisés de la police de rechercher les auteurs de délits, dans la vie réelle ou sur Internet. Le Parlement et ses services n'ont aucune compétence légale, ni les moyens techniques et humains d'effectuer les investigations pour découvrir les auteurs de cyber-harcèlement, ainsi que le demande la motion.»

Ada Marra reconnaît finalement qu'il y a une diffculté structurelle à créer cette task force au sein du Parlement. Elle a pris acte de la volonté de ses collègues du bureau de mieux informer sur ces questions et davantage les prendre en compte. Sa motion a été retirée.

E.F.