Choindez (JU), sa fonderie, son école, sa clinique... Après l’annonce du démantèlement de ce site industriel prospère aux XIXe et XXe siècle, l’étau se resserre sur ce village rattaché à Courrendlin qui doit tout à l’entreprise Von Roll, où 94 employés tremblent pour leur emploi.

Vu du train, Choindez n’est pendant 60 secondes qu’un empilement du tuyaux en fonte, entreposés entre le rail et la route, à cheval sur une rivière poissonneuse: la Birse. Ses habitants ne sont plus qu’une poignée, mais au cœur de cette cité désertée dans la torpeur de l’été, un commerçant résiste envers et contre tout. Son nom: Philippe Comte. Son créneau: louer des skis!

Louer des skis?!

Louer des skis loin d’un domaine skiable? «Détrompez-vous: mes clients sont répartis entre Bienne et Bâle», rétorque Philippe Comte. Contraint de quitter le local qu’il louait à Courroux (JU), ce commerçant avait repéré avant l’ouverture de l’autoroute de contournement le potentiel de la vitrine d’un brocanteur. «Quand j’y ai vu la mention «À louer», je savais que c’était pour moi», dit-il.

Vingt ans plus tard, Philippe Comte ne regrette pas son choix: «Mon loyer avait baissé et ma clientèle a doublé». Principal atout de son magasin: on s’y parque comme on veut, entre Delémont (JU) et Moutier (BE).

Projets démesurés

Satisfait de son magasin, Philippe Comte a basculé dans le démesure, en imaginant des nuits folles sur ce site industriel: «Je voyais un concert de Pink Floyd: «The Wall» devant un mur de briques!», dit-il. Son utopie enterrée, il mise désormais sur Bernard Lavilliers en citant le refrain de sa chanson «Les mains d’or»: «J'voudrais travailler encore - travailler encore/Forger l'acier rouge avec mes mains d'or». «Ses paroles sont de circonstance», revendique Philippe Comte. Las! Aucun investisseur ne s’est manifesté. D’un côté de son magasin fermé tout l’été, un marchand libanais rêve d’hôtellerie et de restauration. De l’autre côté, l’ancienne école est remplie d’antiquités et de vieilleries.

«Il suffirait d’organiser des transports en bus»

«Faisons un Flon jurassien, avec guinguettes, bars, discos, et un marché le samedi: le potentiel est immense»!», martèle Philippe Comte (58 ans). Les rêves de quelques propriétaires s’entrechoquent, entre un hôtel libanais et un restaurant jamaïcain, mais ne bouge. Pour l’instant: «Il y a la place, il y a l’ambiance, et vu que la gare est fermée, il suffirait d’organiser des transports en bus», martèle l’unique commerçant de Choindez.

Pas sûr que l’appel soit entendu... (Le Matin)