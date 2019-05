Dans l'édition du jour de «24 Heures», le coordinateur de la campagne UDC, Oskar Freysinger, est cité sur la problématique écologiste au centre de cette campagne pour les élections fédérales.

À l'occasion du congrès de l'UDC Vaud, samedi à Villars-le-Terroir, il n'a pas hésité à s'en prendre à la gauche en évoquant l'un de ses échecs au Parlement: instaurer une Journée de l'abeille. «A Berne, a-t-il expliqué, j'avais proposé d'instaurer une Journée de l'abeille. Tout le monde s'est moqué. Le roses-verts ne m'ont pas soutenu. Ils n'aiment pas les abeilles, probablement parce que les abeilles travaillent.»

Adèle Thorens s'en souvient...

Voilà un gag de son cru qui a dû faire rire toute la salle, mais la réalité est tout autre. La conseillère nationale Adèle Thorens (Verts/VD) n'a pas le même souvenir de cette votation et elle l'a fait savoir dans un tweet. Elle-même n'a pas souvent soutenu des propositions du Valaisan, alors elle s'en souvient... En septembre 2014, la droite du Conseil national l'a balayée et c'est la gauche qui a soutenu sa journée de l'abeille.

O. Freysinger dit que les roses-verts n'ont pas soutenu sa motion sur les abeilles. Faux: ils l'ont largement soutenue, mais pas l'UDC, encore moins le PLR: https://t.co/wHIDDybd5a @24heures un peu de #factchecking, ce serait bien. https://t.co/BYuR0yBI1I via @24heuresch @VertsVD — Adèle Thorens (@adelethorens) 5 mai 2019

L'UDC et le PLR avaient coulé son idée

Le camp rose-vert avait donné 50 voix à sa proposition (13 pour les Verts et 37 pour les socialistes). Par contre, ses collègues UDC l'avaient eux largement boudée, ne donnant que 11 voix et 40 contre. Le PDC avait donné 5 pour et 22 contre et le PLR zéro voix.

Au total, la proposition d'Oskar Freysinger avait été refusée par 112 voix contre 67. Sans les roses-verts, elle n'aurait eu que 17 voix sur 200. Les abeilles et les roses-verts, non seulement ils travaillent ensemble, mais ils ont une bonne mémoire. (Le Matin)