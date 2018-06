Dans notre infographie et pour nos calculs, nous avons choisi une fan zone par canton romand, qui diffusait les matches avec le son, dans une zone délimitée. Bien sûr, il en existe plein d’autres, petites et grandes, en Suisse romande.

Des milliers de personnes de toute la Suisse se réunissent ce jeudi. Pas uniquement pour la messe papale. Pour d’autres, la religion c’est le foot.

En Suisse romande, nombreux sont les endroits où les fans peuvent communier devant les écrans souvent géants, en guise d’autel, qui rivalisent par leur taille, leur nombre ou leur résolution. En guise d’hostie ou de vin liturgique, c’est la bière, la saucisse et la minérale qui ont pris place.

Tout ça pour un prix qui varie, non seulement selon les cantons, mais aussi selon la taille dudit écran géant et la capacité d’accueil de la fan-zone.

Championne toutes catégories de Suisse romande: la «Foot Arena» sur la plaine de Plainpalais à Genève. Pour les 12'000 personnes qu’elle peut accueillir, quatre écrans, dont le plus grand a une superficie de 65 m2, un peu plus grand qu’un terrain de squash.

À l’opposé, Saint-Imier et son écran de 9 m2, le plus petit de notre enquête. C’est aussi dans ce village du Jura bernois que vous trouverez la bière la moins chère: 3 fr. 50 pour 3 dl (1 fr. 16 le dl).

Les bières les plus chères se trouvent à Genève et à Lausanne: 5 fr. pour 3 dl (1 fr. 66 le dl). Dans la Cité de Calvin, les prix ne sont pas imposés aux standistes, mais seulement conseillés. Lausanne, propose les minérales les moins chères, tout comme la fan-zone d’Estavayer: 4 fr. le demi-litre (80 ct. le dl). Les boissons sans alcool les plus chères se trouvent à Conthey (4 fr. pour 3,3 dl) et à Neuchâtel (4 fr. pour 3 dl). Cette dernière propose par contre l’eau à 3 fr. les 3 dl.

Tout dépend de l’organisation

Mais comment se justifient ces différences de prix? En fait, ça dépend de l’organisation. Si toutes proposent une entrée gratuite, les modes d’organisation diffèrent. À Saint-Imier et à Porrentruy, une organisation générale chapeaute le tout, mais les stands et les ventes sont confiés aux sociétés locales.

À Conthey, c’est un bar club qui organise les projections à l’extérieur de ses murs. «Pratique en cas de mauvais temps, on peut se replier à l’intérieur», explique Jimmy Evershed, l’un des gérants de l’Octave.

À Lausanne, la manifestation, bien qu’ouverte au public est entièrement privée. «Nous ne touchons pas de sous de la ville, qui nous met tout de même à disposition certains services», indique David Guignet. Alors pour boucler ce budget de près d’un million, les organisateurs comptent sur ces ventes. «Dans nos calculs, chaque visiteur devrait laisser 10 fr.» C’est en gros une bière et une demi-saucisse. Alors, vous êtes plutôt grand écran ou bière pas chère? (Le Matin)