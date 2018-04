Après la votation sur la redevance radio-TV, les Suisses doivent à nouveau se prononcer sur un débat de société, voire de générations, concernant les loisirs. Ils devront en effet dire le 10 juin s'ils acceptent ou non la nouvelle loi sur les jeux d'argent proposée par le Conseil fédéral. Une loi combattue par référendum et qui doit déterminer l'avenir des jeux en ligne. Explications.

Que demande la loi?

Elle doit dépoussiérer une vieille législation sur les loteries ainsi que la loi plus récente sur les maisons de jeux. Elle vise notamment à appliquer aux jeux d'argent en ligne les dispositions que doivent respecter les casinos. Et donc barrer la route aux jeux illégaux. Elle doit aussi diminuer le danger de manipulation de paris sportifs, clarifier le statut des tournois de poker privés et empêcher le jeu excessif. Elle doit enfin veiller à ce que les exploitants des jeux autorisés ne conservent pas leurs bénéfices mais contribuent financièrement à l’AVS/AI, au sport, à la culture et à des buts sociaux.

Concrètement, qu'est-ce qui se passera?

Les jeux d'argent en ligne seront autorisés, mais restreints au marché suisse. Si les Helvètes peuvent actuellement s'adonner à des jeux de casinos, poker ou des paris sur des sites étrangers, ce ne sera plus possible à l'avenir. Ils seront obligés de jouer sur des sites suisses répondant aux critères exigés par la loi, ou alors sur une plateforme étrangère qui aura déposé une demande d'autorisation en Suisse. Car si celle-ci passe outre les critères exigés, Berne pourra alors la bloquer. Autre nouveauté: les cantons pourront autoriser les tournois de poker en famille ou entre amis, pour autant que les gains (on parle de 20'000 francs maximum) et les mises (200 francs par joueur) restent faibles. En outre, les paris sportifs seront interdits pour certaines compétitions. Côté prévention, les sociétés de loterie devront exclure les personnes indépendantes, tout comme les casinos. A noter enfin que les gains de loterie seront exonérés d'impôt jusqu'à un million, contre 1000 francs aujourd'hui.

Que critiquent les référendaires?

C'est le droit que se réserve Berne de bloquer une plateforme de jeux en ligne étrangère qui fâche et qui est à l'origine du référendum lancé par les sections Jeunes des Verts, du PLR, des Vert'libéraux et de l'UDC. Rejoints par les Jeunes socialistes et le PLR, les opposants estiment que cette loi «paternaliste» ouvre la voie à la censure sur Internet. Selon eux, on pourrait imaginer que Berne puisse ensuite vouloir par exemple bloquer Netflix ou Zalando pour protéger les médias suisses ou le prêt-à-porter helvétique. En outre, le blocage est très facilement contournable et ne servira donc à rien. Pire: les joueurs les plus fragiles seront alors privés de toute protection. Les référendaires estiment aussi que ce protectionnisme favorisera le marché noir, car si seuls 2-3 casinos suisses proposent des jeux en ligne, les besoins du marché ne seront pas comblés. Ils craignent enfin que cet isolement numérique décourage des startups suisses et ne fasse chuter la compétitivité.

Quels sont les arguments du Conseil fédéral?

Le gouvernement, emmené par Simonetta Sommaruga rejette toute idée de censure, avançant que les libertés d'opinion et d'information ne seront pas restreintes et que 17 pays européens (dont la France et l'Italie) procèdent de même. Mais Berne critique surtout le fait que les sociétés étrangères de jeux en ligne ne sont pas tenues de prendre des mesures contre la dépendance au jeu, l'escroquerie et le blanchiment d'argent et surtout ne contribuent pas au bien commun de la Suisse. Il faut dire que chaque année près d'un milliard de francs issus des casinos, des paris sportifs et des loteries reviennent à l'AVS/AI, aux cantons ainsi qu'à de nombreuses organisations publiques. Or le marché des jeux et paris en ligne à partir de la Suisse est estimé à 250 millions de francs. Une somme qui fuit actuellement à l'étranger, souvent dans des paradis fiscaux, et qui pourrait dès lors être récupérée en Suisse avec la loi.

Qui refuse et qui accepte la loi?

Du côté des opposants, on l'a dit, figurent les sections Jeunes de l’UDC, du PLR et des Vert’libéraux qui ont lancé le référendum avec l'aide des Jeunes Verts. Le camp du non s’est élargi au PLR, à la Jeunesse socialiste, ainsi qu’à EconomieSuisse ou Swissmem, la faîtière des machines. Du côté des partisans, on trouve le Parti socialiste qui estime que c'est un bon compromis entre les préoccupations des personnes dépendantes et des fournisseurs de jeux d’argent et l’intérêt à bénéficier de recettes fiscales pour le grand public. Le PDC approuve également le texte, tout comme la conférence des gouvernements cantonaux, soit les cantons. Après une intense discussion, l'UDC a elle décidé la liberté de vote. Les Verts se prononceront lors de leur assemblée des délégués le 5 mai. (nxp)