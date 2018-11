«Terres des Femmes Allemagne» se bat contre le voile à l'école enfantine et à l'école primaire. Selon l'ONG, le voile pousse non seulement les filles dans un rôle traditionnel et inférieur, mais sexualise le corps des enfants. C'est ce qui ressort d'une pétition récemment lancée récemment par l'organisation, écrit lundi 20 Minuten. «Terres des Femmes Allemagne» avance également des arguments relatifs à la santé: porter le voile engendrerait des carences en vitamine D.

L'idée d'interdire le voile aux enfants séduit aussi diverses personnalités en Suisse. Saïda Keller-Messahli, présidente du Forum pour un islam progressiste, en fait partie. Selon elle, les jeunes filles sont exclues lorsqu'elles portent le voile: «Elles sont stigmatisée en tant que musulmanes dès le plus jeune âge. Ça peut les exclure peu à peu de la société.» Elle cite notamment l'exemple des petites qui ne font pas la natation à cause du voile.

Liberté entravée

«De telles situations doivent être évitées, non seulement au nom de l'égalité des sexes mais également pour que les filles puissent développer une relation saine envers le sexe opposé», estime Saïda Keller-Messahli. L'écrivain Kacem El Ghazzali fait partie des personnes ayant signé la pétition allemande. Pour lui, le port du voile est bien plus qu'un simple symbole religieux: «Il désigne également une discrimination des sexes.» Et d'ajouter: «La liberté des filles est entravée et empêche le développement naturel de la conception qu'elles ont de leur propre corps.»

Saïda Keller-Messahli note de son côté, que le nombre d'enfants contraints de porter le voile est de plus en plus élevé. Dans les mosquées suisses, certaines filles ont à peine 4 ans. «C'est une forme d'abus.»

Davantage de tolérance

Qaasim Illi, du Conseil central islamique suisse, rejette quant à lui la pétition. Selon lui, elle entrave les parents dans leur éducation. Il ajoute qu'en Suisse, c'est tout d'abord aux parents d'assurer l'éducation religieuse de leurs enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Il concède néanmoins que personne ne devrait forcer un enfant à porter le voile. Mais: «Si une fille souhaite le porter, elle devrait pouvoir le faire.» Selon lui, la Suisse n'a pas besoin d'une telle interdiction. «Il faut davantage d'ouverture et de tolérance mutuelle. Les interdictions n'y contribuent pas.» (Le Matin)