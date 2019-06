Peut-on envisager d'interdire aux jeunes conducteurs de circuler de nuit durant les week-ends ? L'annonce qu'une telle mesure serait sur la table du Bureau de prévention des accidents (BPA) a causé de vives réactions en Suisse alémanique. Ce mardi, à l'heure des questions, le conseiller national Mike Egger (UDC/SG) interpelle le Conseil fédéral sur le «bon sens» de cette mesure et si on ne fustige pas trop les jeunes conducteurs.

Conducteurs et passagers...

En attendant la réponse, le BPA a donné la sienne qui éclaire cette question sur plusieurs angles. Son porte-parole, Marc Kipfer, tient à remettre cette problématique dans son contexte. D'abord, il doit constater que, comme conducteurs de voitures de tourisme ou passagers, les jeunes adultes ont des risques élevés: «Entre 2013 et 2017, en moyenne 32 jeunes adultes ont perdu la vie dans des accidents de la route chaque année et 450 autres ont été grièvement blessés. Ces accidents ont souvent lieu la nuit en fin de semaine et il est reconnu que la présence de passagers du même âge fait bondir le risque d'accident des jeunes conducteurs.»

Un impact positif dans certains pays

Le BPA a publié récemment un dossier de sécurité consacré aux jeunes adultes dans le trafic routier. Il y est fait état de mesures prises à l'étranger pour mieux les protéger: «Dans plusieurs régions des États-Unis et d'Australie, note Marc Kpfer, les conducteurs novices sont soumis à des restrictions de conduite telles que le transport restreint de jeunes passagers ou l'interdiction de prendre le volant la nuit le week-end. L'impact sur les chiffres des accidents s'est révélé positif dans ces régions.»

Acceptation sociale ?

Fidèle à son mandat, le BPA estime donc que ces mesures pourraient aussi sauver des vies en Suisse. Mais il n'entend pas les réclamer, pour l'instant en tout cas. Le BPA souhaite ouvrir le débat et examiner «l'acceptation sociale et de la faisabilité politique de restrictions supplémentaires durant la période probatoire». (Le Matin)