Ce que dit la loi

Le député jurassien Raoul Jaeggi relève que la Constitution suisse (art. 75 «... une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire...») et la LAT (art. 1 «...La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol...») ont posé des règles très strictes en matière d’utilisation du sol qui s’appliquent à l’ensemble du territoire helvétique.