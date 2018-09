Ernst Fehr, professeur d'économie à l'Université de Zurich, est l'économiste le plus influent du pays. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la NZZ dans son dernier classement sur le thème.

Le professeur Reiner Eichenberger de Fribourg occupe la deuxième place. Bruno S. Frey, pionnier de la recherche sur le bonheur, actif à l'institut politique Crema de Zurich, occupe la troisième place.

Pour compiler cette liste de 38 noms, la NZZ prend en compte la prestation de la recherche basée sur le nombre de citations des économistes dans d'autres publications. Elle prend également en compte la perception en politique et la présence dans les médias, ici aussi en analysant le nombre de citations leur étant attribué.

L'Autrichien Ernst Fehr est professeur de microéconomie et directeur de l'Institut de recherche empirique en économie de l'Université de Zurich. Cet homme de 62 ans enquête sur le comportement social et les préférences économiques des gens depuis une vingtaine d'années. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix Marcel Benoist, connu sous le nom de «Prix Nobel suisse». Il domine également le classement des économistes en Allemagne et en Autriche.

Sur le plan institutionnel, c'est l'Université de Zurich qui exerce la plus grande influence. La deuxième place revient à l'Université de Saint-Gall. La troisième place revient à l'Université de Fribourg, qui doit son rang à l'éminent Reiner Eichenberger.

LA NZZ publie un classement chaque année depuis cinq ans. (ats/nxp)