Trente-sept ans après son inscription dans la Constitution, l'égalité salariale n'est toujours pas une réalité. Des mesures doivent être prises, exigent vendredi les femmes de l'Union syndicale suisse (USS) au premier jour de leur congrès.

Elles demandent que la Confédération dispose des compétences nécessaires pour vérifier que la loi est bien appliquée et effectuer des contrôles dans les entreprises. Deuxièmement, les firmes fautives doivent être sanctionnées. Finalement, il convient d'intégrer les syndicats à la mise en oeuvre de l'égalité salariale, revendiquent vendredi les femmes de l'USS dans un communiqué.

Elles rappellent que les femmes gagnent en moyenne toujours plus de 7% de moins que les hommes, une différence qui ne peut pas s'expliquer par des critères objectifs comme le niveau de formation ou de compétences. Sur une année, cela représente une perte de 7 milliards de francs pour les femmes.

@AvenirSocial en force au Congrès des femmes de l'Union syndicale suisse, dont le slogan est "Notre temps vaut plus que cela"! @GewerkschaftSGB pic.twitter.com/ctyiUJHtmz — AvenirSocial (@AvenirSocial) 19 janvier 2018

«Notre temps vaut plus que ça!»

Depuis vendredi et jusqu'à samedi, les femmes de l'USS sont réunies à Berne pour leur congrès. Cette 13e édition est placée sous la devise «Notre temps vaut plus que ça!». Outre d'égalité salariale, les quelque 250 participantes parlent aussi du «travail traditionnellement féminin d'assistance et de soins (care)».

Sans ce travail non rémunéré, l'économie et la société ne pourraient pas tourner, rappellent les femmes de l'USS dans le document introductif du congrès. Pourtant, il n'apparaît guère dans les calculs économiques. Or, selon l'Office fédéral de la statistique, sa valeur était estimée en 2013 à 401 milliards de francs. On lui consacrait en outre davantage de temps qu'à une activité rémunérée.

Pour les femmes de l'USS, un catalogue de mesures est nécessaire afin que, comme les hommes, elles aient suffisamment de temps pour concilier activités rémunérées, tâches non rémunérées et vie sociale. Un changement de paradigme est indispensable pour que la société accorde enfin au travail des femmes la valeur qu'il mérite.

Initiative pour l'égalité

Lors du congrès, les femmes de l'USS se prononceront sur plusieurs propositions et notamment sur «l'initiative Subito pour l'égalité salariale homme-femme et l'égalité» que veut lancer Unia.

Elles devraient exiger que les organes compétents de l'USS élaborent un texte d'initiative concrétisant l'égalité salariale et l'interdiction de la discrimination des travailleurs et travailleuses avec des responsabilités familiales. Ce dernier devrait être présenté au printemps à l'assemblée des délégués de l'USS. (ats/nxp)