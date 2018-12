[Itw #Quotidien]«Il n’y a pas le feu au lac».Richard Ferrand ne présente pas d’excuses à la ???????? pour avoir dit en juillet (et prétendu ne jamais l’avoir dit...) que les thèmes des votations étaient dictés par des «cliques affairistes » (par @AnaisLochon) pic.twitter.com/rOraNNIjIL — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) 19 décembre 2018

Les propos de l'actuel président de l'Assemblée Nationale sont très mal passés en Suisse. Au mois de juillet dernier, Richard Ferrand, alors chef du groupe LREM (majoritaire) à l'Assemblée avait ironisé en évoquant le système politique de démocratie semi-directe pratiqué dans la Confédération: «Tout à l'heure, quelqu'un vantait la grande démocratie cantonale helvétique, avait-il déclaré. Reprenez les thèmes qui sont soumis: c'est très souvent le fait de quelques cliques affairistes et de quelques lobbyistes qui, d'ailleurs, à la fin des fins, sont souvent démasqués.»

Sur le moment, ses propos étaient passés inaperçus. Mais leur rediffusion par France 3 lundi soir dans le contexte de la crise des «Gilets Jaunes», a provoqué la colère du conseiller national PDC genevois Guillaume Barazzone. Après une passe d'armes sur Twitter...

Honte à vous @RichardFerrand!- ignare - qui venez de déclarer à l’Assemblée nationale sur la droit de référendum helvétique : ”les thèmes soumis sont très souvent le fait de cliques affairistes et de quelques lobbyistes démasqués“. Le peuple suisse appréciera @tdgch @ArthurFlash — Guillaume Barazzone (@BarazzoneG) 17 décembre 2018

... l'ancien maire de Genève avait posté l'extrait du JT de France 3, sans préciser que Richard Ferrand avait tenu ses propos cinq mois auparavant. Ce dernier, après avoir crié à la «fake news», était resté muet.

Mercredi, Richard Ferrand a réagi à la polémique, interrogé par «Quotidien» (voir vidéo ci-dessus) sur C8. S'il ne s'est pas excusé, il a tenté de minimiser ses propos: «Tout citoyen libre a le droit de dire ce qu'il pense du système politique de son voisin», s'est-il défendu, précisant avoir «beaucoup de respect et d'affection pour les Suisses». «Comme on dit: 'y a pas le feu au lac'. Les femmes et les hommes libres, qu'ils soient Suisses ou Français, peuvent parler de leurs voisins avec affection. Et parfois aussi avec taquinerie», a-t-il éludé. Pas sûr pour autant que ses explications calment l'ire helvétique.

[Suisse : 1 - France : 0]



??Tir puissant de #Barazzone : "honte à vous @RichardFerrand !"

?Défense hasardeuse de #RFerrand sur sa ligne : "Monsieur @BarrazoneG, évitez svp les #FakeNews !"



???????L'arbitre visionne la VAR : But validé et carton jaune à #Ferrand



Fin de la partie pic.twitter.com/FbrbJ4JF8c — HoaxBuster.Com (@hoaxbuster) 18 décembre 2018

Le match Suisse-France sur le référendum citoyen vu par Twitter

(Le Matin)