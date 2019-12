Tous les roux rencontrés ce week-end aux Breuleux (JU) sont finalement assez contents de leur chevelure flamboyante.

Le festival a attiré entre 200 et 250 personnes sur les deux jours. «On aurait souhaité une affluence plus large. Mais la qualité était là avec des conférenciers et intervenants très intéressants. Tout s'est bien passé», explique à Keystone-ATS l'organisateur François Vorpe à l'heure du bilan. La manifestation a eu lieu au café-théâtre Les Planches. Elle était ouverte à tous et pas qu'aux seuls roux.

Pour la plupart, ces personnes rousses sont fières d’être une sorte d’exception, même si pour certaines, la stigmatisation, les moqueries, la mise à l’écart, les insultes et autres quolibets subis pendant l’enfance ont parfois été difficiles à digérer.

«Fiers d’être roux, certes, mais ça reste dramatique encore maintenant pour les petits. Ce que je retiens après ce week-end, c’est un débat fructueux. Et quand je vois l’intérêt suscité par ces moments de discussion, ça vaut la peine de se pencher sur cette question», explique François Vorpe.

Lematin.ch est allé à la rencontre des rousses et roux présents ce week-end dans le Jura. Assurément un moment fort et riche en échanges. En émotion aussi.



Jean-Guy Python