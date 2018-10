Révélée au début octobre par l'«Aargauer Zeitung», l'affaire de l'automobiliste, amendé pour avoir mangé une pomme sur un parking, a suscité un écho particulier en Valais. Les organisateurs de la Fête de la pomme à Riddes (VS), ce samedi 27 octobre, avaient eu l'idée d'en faire leur invité d'honneur, histoire d'ironiser sur la sévérité de la contravention pour une faute aussi bénigne.

Malgré les nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux et les sollicitations auprès du journal argovien, le conducteur est resté mystérieux. Le président de la fête, David Crettenand, a dû lâcher prise: «Le journaliste qui a écrit l'article nous a dit que l'homme ne voulait plus entendre parler de cette histoire.»

324,8 kilos à battre

Mais les amies et les amis de la pomme ont concocté une autre attraction pour faire venir du monde ce samedi à Riddes. Ils vont tenter de battre le record du monde du plus gros bol de compote. L'actuel record a été établi à Baltimore (USA) en 2013 avec une quantité de 324,8 kilos. «La tentative sera réalisée dans le but d'être inscrite au Guiness World Record», note le président, qui semble sûr de son coup, à moins d'un pépin de dernière minute.

(Le Matin)