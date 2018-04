LinkRassembler les archives du public relatives à la Fête des Vignerons: tel est l'objectif d'une plateforme numérique mise en ligne dimanche. Le projet est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager leurs photos, vidéos et autres souvenirs.

La plateforme Fêtes des Vignerons a été développée par notreHistoire.ch et et soutenue par la Confrérie des Vignerons, indiquent lundi les deux entités dans un communiqué. Le site entend également favoriser le contact entre ses membres et notamment donner la possibilité à ceux qui ont participé à l'une des fêtes de retrouver d'autres personnes qui y ont pris part.

Au fil de son activité, le site mettra en valeur l'histoire des éditions passées en mêlant documents inédits amenés par le public et fonds conservés par des institutions romandes. Il sera ainsi possible de comparer les interprétations du Ranz des vaches depuis l'édition de 1905, relève le communiqué.

NotreHistoire.ch oeuvre depuis 2009 à une histoire numérique et participative de la Suisse romande. Cette dernière a été développée par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS (FONSART). (ats/nxp)