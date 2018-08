Les lecteurs du «Matin», qui ont répondu à notre sondage qui proposait de nouvelles dates pour la Fête nationale, ont choisit à en majorité celle du 12 septembre 1848. Certes, les conséquences de la canicule sur les feux d'artifices seraient moins fréquentes, mais ce n'est pas l'argument de fond. Cette date marque surtout l'acceptation par la Diète de la nouvelle Constitution fédérale. Elle provoqua en novembre de la même année la première session des Chambres fédérales, ainsi que l'élection du premier Conseil fédéral.

Ce n'est pas un hasard si une courte majorité absolue s'est dégagée (53%), car cette date marque d'une manière réelle la naissance de la Suisse moderne après que tous les cantons se soient prononcés sur la Constitution. En deuxième position, les lecteurs du Matin ont soutenu le 6 décembre 1992 (13,5%) pour le refus de l'entrée de la Suisse dans l'Espace économique européen et le 15 novembre 1315 (9,5%) pour la bataille de Morgarten.

Dans son discours à Belfaux, mardi soir, le président de la Confédération a insisté sur l'importance de la Constitution, «qui a émergé après un demi-siècle de grandes tensions politiques qui ont mené à une guerre civile». Et si aujourd'hui la Suisse connaît la paix et la prospérité: «Nous le devons en grande partie à nos institutions et à notre Constitution fédérale. C'est toujours le fondement de notre coexistence et de notre succès».

Le 12 septembre contre le 1er août ?

Le politologue François Cherix défend cette idée d'une nouvelle fête nationale dans un tweet ce matin:«Le 12 septembre, jour de l'approbation de la Constitution fédérale de 1848, voilà la date qui résume le mieux la Suisse : des cultures et des territoires différents unis par un contrat de solidarité! Idéal pour une Fête nationale au retour de vacances, avec feux autorisés».

La date du 12 septembre fait également débat dans la Berne fédérale. Depuis 2012, les présidents des Chambres fédérales commémorent ce jour dans les deux chambres par un discours de circonstance. Cette idée a été lancée par l'ex-président du Conseil national Hansjörg Walter (UDC/TH).

Il reste que pour modifier la date de la Fête nationale, il faudrait passer par les Chambres et vraisemblablement le peuple. Le 12 septembre contre le 1er août ? La Suisse moderne contre la Suisse mythique... Le débat serait en tout cas haut en couleurs. (Le Matin)