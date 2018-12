Ils sont nombreux à avoir trouvé une entrée pour le spectacle de la Fête des vignerons sous le sapin: quelque 11'000 billets et bons cadeaux ont été vendus depuis le 1er décembre. Au total, 213'500 sésames ont trouvé preneur, ce qui représente plus de 50% des ventes.

Rien que depuis le début du mois, quelque 1000 billets et 200 bons cadeaux ont été achetés dans les seuls points de vente des marchés de Noël de Lausanne et Montreux ainsi qu'à la billetterie de la Fête des Vignerons à Vevey, a indiqué mardi à Keystone-ATS, Marie-Jo Valente, cheffe de projets communication et médias.

A ce jour, plus de la moitié des 390'000 billets ont ainsi été écoulés, tous points de vente confondus. En 1999, lors de la précédente Fête, la quasi-totalité des 280'000 billets avait disparu à fin janvier.

En pourcentage, les ventes ne sont pas loin de celles de 1999. Mais en 2019, les organisateurs doivent vendre 110'000 billets de plus, en raison d'un nombre de sièges plus important dans l'arène et d'un plus grand nombre de spectacles programmés, a-t-elle rappelé. A noter qu'un certain nombre de tickets seront disponibles le jour-même.

Quatre soirées bientôt complètes

Certaines soirées ne sont pas loin d'afficher complet, à l'instar de la Journée cantonale Fribourg du 20 juillet, a ajouté la porte-parole. Idem pour la genevoise du 19 juillet et la valaisanne du 26: «Elles sont très, très prises».

Le 25 juillet, journée des Suisses de l'étranger, marche très fort également. Des billets ont été achetés depuis l'étranger, principalement en France et en Allemagne, puis aux Etats-Unis.

Vigilance lors de l'achat en ligne

En partenariat avec la Fédération romande des consommateurs (FRC), les organisateurs rappellent qu'il faut être très, très vigilant lors de l'achat de billets sur internet. Des sites de vente non officiels ont notamment revendu des tickets pour des représentations inexistantes ou fournissent des informations erronées.

Sans compter les prix exorbitants: des personnes ayant acheté un billet d'une catégorie à 290 francs, ont reçu une entrée de catégorie inférieure, à 79 francs sans qu'ils ne puissent rien faire, explique Marie-Jo Valente.

Actions en justice

Les organisateurs recommandent au public de ne faire ses achats que sur le site fetedesvignerons.ch et son partenaire officiel billetterie starticket.ch ou à se rendre dans ses points de vente: Manor, La Poste, Coop City ou à la boutique de la Fête à la Grenette à Vevey.

Les personnes lésées peuvent s'adresser à la FRC. Cette dernière a déposé l'an dernier une plainte pénale à l'encontre de la société de revente en ligne Viagogo devant le Ministère public genevois. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a lui engagé une action civile contre la même société.

Place du Marché fermée aux voitures

Quant aux travaux de montage de la manifestation qui se déroulera du 18 juillet au 11 août prochain, ils se poursuivent. Dès le 3 janvier, la Place du Marché sera fermée à la circulation. Deux parkings seront ouverts pour les pendulaires à la sortie de l'autoroute, au nord de la ville. (ats/nxp)