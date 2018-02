Elles tiennent dans la paume de la main, elles sont légères mais peuvent tout de même faire assez mal si elles sont tirées à bout portant! Les billes jaunes utilisées par les participants n’ont cependant pas marqué les meubles. Les clients du magasin de Vernier peuvent donc être pleinement rassurés. Le seul souci qu’offrent ces billes de plastique: il est possible de tricher un peu lorsqu’on est atteint. «Hey, mais tu as été touché, toi!» a crié un membre de l’équipe rouge à un concurrent, qui a nié. Avec le paintball, impossible de frauder. Mais le résultat aurait été beaucoup plus dévastateur pour les meubles et les lits du distributeur… Ce qui est sûr, c’est que les employés ont été «absorbés» par l’affrontement, en oubliant parfois leur mission première: chercher les bornes dissimulées dans tout le magasin. «C’est l’excitation du début, c’est normal, c’est une soirée de boîte. On le constate aussi avec nos clients. Plus ils viennent, moins ils utilisent de munitions. Et donc mieux ils jouent», sourit Adrien de Meyer. Les employés n’étaient d’ailleurs pas forcés de participer. Ceux qui désiraient rester au bar ou sur la piste de danse ont pu le faire. Mais une immense majorité s’est précipitée vers les organisateurs une fois la surprise dévoilée. Preuve que le concept marche plutôt bien.

Si Adrien de Meyer et Ikea n’ont pas souhaité dévoiler l’arrangement financier conclu pour l’organisation de cette soirée ludique dans les murs du magasin, le boss de Cobalt a indiqué que «tout le monde était content». Au-delà de l’aspect financier, faire connaître son concept au plus grand nombre est une priorité pour le directeur de la jeune société, qui mise énormément sur la technologie. Ainsi a-t-il été particulièrement honoré de recevoir une promesse de don de 100 000 francs de la part du Service de la promotion de l’économie et du commerce (SPECo) du canton de Vaud. Cette somme doit l’aider à engager un collaborateur technique qualifié, ainsi qu’à établir une franchise à l’étranger. Ce qui est sur le point d’être fait à Bruxelles. «Avoir une telle reconnaissance du canton, cela valide et crédibilise notre projet. Comme le fait de recevoir des mandats de la part de grandes sociétés comme Ikea. La technologie et l’innovation sont le cœur de notre business. Sur le bras de chaque joueur, vous trouvez un smartphone robuste développé par la société Crosscall. En fait, il s’agit d’un logiciel, un algorithme créé par Atracsys, qui fait l’acquisition de données sur le joueur et le traitement de data pour créer des conséquences dynamiques en jeu», explique Adrien de Meyer. L’entrepreneur ne se refuse cependant pas un petit plaisir spectaculaire de temps en temps, comme le fait de faire tourner un drone au-dessus du magasin pour le tournage d’un film retraçant les moments forts de la soirée. «En fait, on a amené un tank sur place et on a filmé le tout d’en haut, mais on a triché un peu, on a tourné le film au magasin d’Aubonne, pas à celui de Meyrin», explique-t-il. Pourquoi cet artifice? «Parce qu’à Meyrin on est beaucoup trop près de l’aéroport, c’est interdit», sourit-il.

Les clients du magasin Ikea de Vernier pourraient être surpris ces prochains jours en passant entre les rayons. Sous les étagères Kallax ou les chaises pivotantes Langfjall, les visiteurs trouveront peut-être de petites boules jaunes en plastique, conséquence… de la soirée d’entreprise de samedi soir! Mais en principe, tout aura été évacué avant ce matin 9 h, heure d’ouverture du magasin au public.

Plusieurs milliers de ces petites billes ont en effet été tirées samedi entre 22 h 30 et 23 h 30 lors d’un jeu grandeur nature auquel ont pris part une centaine d’employés du site après leur repas d’entreprise. Une surprise de taille, à laquelle personne ne s’attendait, sauf Mario, du service clientèle.

C’est lui, jeune homme dynamique et entreprenant, qui a proposé cette idée un peu folle, et surtout originale, à sa hiérarchie. Après quelques hésitations, la direction d’Ikea Vernier a dit oui et donné le feu vert à Cobalt Project pour venir «mettre en place» le magasin samedi après-midi.

«En fait, j’ai connu ce jeu il y a quelques années lors d’une sortie entre amis, explique Mario. J’ai tout de suite accroché et j’ai eu envie de le faire découvrir à mes collègues. Je pensais que ce serait fun.» Parmi les 289 employés du site, une bonne centaine ont eu envie de jouer et se sont équipés: combinaison, casque, marqueur (le fusil) et radio. Mais attention, le jeu en question n’est pas un «simple» paintball. De loin pas. «Il s’agit d’un véritable jeu de rôle dans un environnement réel», explique Adrien de Meyer, directeur de la société vaudoise. Basée à Lutry, son entreprise connaît un succès fou depuis ses débuts il y a six ans et la structure va se développer très prochainement à l’international (France, Belgique, Pologne, États-Unis).

Le montage réalisé par Altamont Production pour Cobalt Project

«Nous possédons un parcours extérieur très apprécié à Lutry, mais on aime aussi organiser nos jeux à l’intérieur, chez nos clients. On a déjà arrangé des parcours dans un appartement, un entrepôt ou une maison. Ikea nous permet de faire tout ça à la fois dans un seul lieu. Donc c’est peu dire qu’on s’est réjouis», explique le boss. Le défi était grand et l’investissement en temps à la hauteur. «On travaille sur cet événement depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas rien, croyez-moi! On a programmé tout le magasin afin que les plans soient opérationnels le soir», poursuit Adrien de Meyer. Chaque joueur est en effet équipé d’un GPS qui précise sa localisation et celle des objets à l’intérieur du magasin. Dès qu’un joueur est touché, il doit lever la main et retourner à sa base, où il sera «réactivé». Une fois «ressuscité», il peut remettre son casque et retourner dans la zone de tir.

Les filles en général plus douées

Le but des deux équipes était de trouver des bornes cachées dans le magasin et de les activer. Ce qui activait des énigmes à résoudre à des collègues restés dehors, à l’abri des billes de plastique. Tirer bêtement n’importe où est donc contre-productif. Au contraire, il faut réfléchir, trouver la meilleure stratégie et l’appliquer.

«Je vous parle d’expérience: quand on fait une équipe de filles face à une équipe de gars, à la fin ce sont toujours les filles qui gagnent», glisse un responsable lors du briefing d’avant-jeu.

Après les précautions d’usage – personne ne doit pénétrer dans la zone de tir sans casque, on ne tire pas à moins de sept mètres, entre autres –, il était temps de lâcher les deux équipes l’une face à l’autre pour une véritable fête de tir à l’intérieur du magasin, le lieu de travail habituel des joueurs. Ce qui a rendu l’expérience encore plus ludique. «Ne mettez pas trop le bordel au rayon des armoires, c’est là que je bosse», s’est marrée une jeune femme, très contente de participer à l’expérience. Les armoires n’ont rien pris. Quant aux lits, ils ont certes récolté quelques traces de pieds. Mais globalement, l’opération s’est déroulée sans trop de dégâts. En tout cas rien qui ne puisse être rétabli d’ici à ce matin 9 h.

Les responsables de Vernier ont en tout cas fortement apprécié la soirée, considérée comme un élément important de «team building». Comme l’a dit Adrien de Meyer face aux joueurs, citant Oscar Wilde: «Si tu veux connaître le vrai visage de quelqu’un, mets-lui un masque». Dès ce matin, tous les employés du site retrouveront leur vraie personnalité, après s’être lâché l’espace d’une soirée.

Un réalisme bluffant

«C’était absolument génial, je n’aurais jamais pensé me prendre autant au jeu», a lancé une collaboratrice d’une quarantaine d’années, bluffée par le réalisme de l’aventure. «Pouvoir s’amuser comme ça sur son lieu de travail, c’est un joli cadeau de la part de notre direction», a soufflé un trentenaire, les cheveux en bataille, tout transpirant. C’est sûr, quand il prendra son poste ce matin, il aura des souvenirs plein la tête. (Le Matin)